پوشش تلفن همراه روستایی در هفت روستای اهر

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مخابرات شهرستان اهر پیش از ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از پوشش تلفن همراه روستایی در این شهرستان، گفت: با بهره برداری از این تجهیزات مخابراتی و سایت WLL امکان استفاده از تلفن همراه روستایی در روستاهای وجنی، ورگهان، قلع شامی، قزلجه شامی، گویدرق، ده ده قشلاق سفلی، ده ده قشلاق علیا از توابع بخش مرکزی اهر آغاز شد.

مختار معتمدی یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه مخابراتی زمینه بهره مندی بیش از 450 خانوار از تلفن همراه روستایی فراهم شد.

وی افزود: برای نصب و راه اندازی این طرح مخابراتی و سایت WLL بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه شده است که با بهره برداری از این طرح روستائیان می توانند با استفاده از تلفن همراه روستایی با هزینه تلفن ثابت، ارتباطات داخل و خارج خود را برقرار کنند.

فعالیت 25 دفتر ICI روستایی در شهرستان اهر

رئیس اداره مخابرات اهر، از فعالیت 25 دفتر ICI روستایی در راستای انجام وظایف خدمات دولت الکترونیک در روستاهای این شهرستان خبر داد.

معتمدی با بیان اینکه امور مربوط به سهام عدالت، پرداخت یارانه و سایر امور ثبت نام الکترونیکی در دفاتر ICI انجام می شود، گفت: این طرح برای تسهیل در ارائه خدمات به روستائیان انجام گرفته و فعالیت مستمر این دفاتر در روستاها باعث جلوگیری از مراجعه روستائیان به این موارد در شهرها شده و کلیه خدمات دراین دفاتر انجام گیرد.

وی اضافه کرد: هم اکنون کلیه روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان از نعمت تلفن ثابت خانگی بهره مند هستند و روستاهای کمتر از 20 خانوار و فاقد پوشش تلفن ثابت خانگی، با ایجاد سایت های WLL تحت پوشش تلفن همراه خانگی قرار می گیرند.

رئیس اداره مخابرات اهر افزود: با برنامه ریزی انجام شده با نصب 25 سایت WLL در مناطق روستایی، روستاهای با جمعیت کمتر از 20 خانوار نیز با استفاده از سیستم WLL از خدمات مخابرات و ارتباطات راه دور بین الملل بهره مند شده اند.

وی گفت: در راستای تحقق این امر در سالجاری سه سایت WLL جدید در جهت تحت پوشش قرار دادن روستاهای فاقد تلفن ثابت بخش هوراند راه اندازی می شود که با اجرای این طرح روستاهای مملش لو، ملک دره، ورجن از نعمت تلفن همراه روستایی برخوردار می شود.

معتمدی همچنین اظهار داشت: امسال برای پوشش کامل تلفن همراه در جاده اهر کلیبر دو دستگاه سیستم تقویت همراه اول در مسیر قلعه ملک و سامبران ایجاد می شود که با راه اندازی آن کلیه مناطق در مسیر این جاده تحت پوشش تلفن همراه قرار می گیرند.

وی افزود: این شهرستان با پنج هزار و 100 نفر مشترک تلفن ثابت، سه هزار و 400 متر مشترک تلفن همراه از خدمات مخابرات در حوزه تلفن ثابت و همراه بهره مند است.