ثبت نام نخستین جشنواره قرآنی در لردگان آغاز شد

محسن تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره در مرداد ماه سال جاری با حضور خانواده های قرآنی در شهرستان لردگان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هر کدام از خانواده ها در گروه‌های دو، سه ، چهار و پنج نفره می توانند در بخشهای قرائت، حفظ، تفسیر و دانستنی‌های سوره مبارکه نور با هم به رقابت بپردازند.

کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی لردگان بیان داشت: جلسات توجیهی این طرح انجام شده وتبلیغات واطلاع رسانی و ثبت نام از خانواده ها نیز آغاز شده وتا آخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: به هر کدام از خانواده ها که رتبه های ممتاز را کسب کنند دو میلیون ریال تا شش میلیون ریال جایزه اهدا خواهد شد.