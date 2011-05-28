  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

ثبت نام نخستین جشنواره قرآنی در لردگان آغاز شد

ثبت نام نخستین جشنواره قرآنی در لردگان آغاز شد

لردگان - خبرگزاری مهر: کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی لردگان گفت: ثبت نام نخستین جشنواره قرآنی در لردگان آغاز شد.

 محسن تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره در مرداد ماه سال جاری با حضور خانواده های قرآنی در شهرستان لردگان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: هر کدام از خانواده ها در گروه‌های دو، سه ، چهار و پنج نفره می توانند در بخشهای قرائت، حفظ، تفسیر و دانستنی‌های سوره مبارکه نور با هم به رقابت بپردازند.
 
کارشناس امور قرآنی تبلیغات اسلامی لردگان بیان داشت: جلسات توجیهی این طرح انجام شده وتبلیغات واطلاع رسانی و ثبت نام از خانواده ها نیز آغاز شده وتا آخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
 
وی یادآور شد: به هر کدام از خانواده ها که رتبه های ممتاز را کسب کنند دو میلیون ریال تا شش میلیون ریال جایزه اهدا خواهد شد.
کد مطلب 1322746

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها