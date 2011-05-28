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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

12 هکتار زمین گلخانه ای به کارشناسان کشاورزی ملارد اختصاص یافت

12 هکتار زمین گلخانه ای به کارشناسان کشاورزی ملارد اختصاص یافت

ملارد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ملارد از اختصاص 12 هکتار زمین گلخانه ای برای کارشناسان کشاورزی متقاضی در این شهرستان خبر داد.

محمدعلی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این 12 هکتار از سوی جهاد کشاورزی ملارد به کارشناسان کشاورزی اختصاص یافته که برای هر نفر، پنج هزار مترمربع زمین در روستای دهک در نظر گرفته شده است.

شرایط واگذاری زمینهای گلخانه ای

وی اظهار داشت: زمینها به 24 نفر از 150 متقاضی ثبت نام شده واحدهای گلخانه ای با داشتن شرایط ایثارگری، خانواده شهدا، جانبازان، رزمندگان و بومی برای زراعت و باغات تعلق می گیرد.

این مسئول با بیان اینکه چهار هکتار از اراضی باغات کشاورزی ملارد در واحدهای گلخانه ای فعالیت دارند، ادامه داد: محصولات واحدهای گلخانه ای شهرستان ملارد شامل سبزی، صیفی، گل و گیاه با روش آبیاری قطره ای است.

کد مطلب 1322747

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