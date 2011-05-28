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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

سال گذشته/

40 هزار دانش آموز مازنی سنجش سلامت جسمی شدند

40 هزار دانش آموز مازنی سنجش سلامت جسمی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران گفت: 40 هزار دانش آموز استان در طرح سنجش سلامت جسمانی استان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیاحی ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری طرح سنجش سلامت جسمانی مازندران در ساری افزود: به منظور پیشگیری از افت تحصیلی و تامین بهداشت روانی خانواده، جای دهی صحیح نوآموز در نظام آموزشی، هدایت آموزشی، توجیه والدین در خصوص وضعیت فرزندان، شناسایی و مداخله بهنگام و پیشگیری از بروز و تشدید معلولیت، دسترسی به اطلاعات ارزشمند در زمینه وضعیت بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی نوآموزان بدو ورود به دبستان از اول تیرماه سال جاری آغاز می شود و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این طرح با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش و همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل در 34 پایگاه طرح سنجش در 32 شهرستان و منطقه آموزش و پرورش مازندران اجرا می شود.

سیاحی افزود: در این طرح نوآموزان پایه اول ابتدایی در زمینه بینایی، دیدرنگ، شنوایی، گفتار، آمادگی تحصیلی،معاینات بهداشتی و بالینی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

سیاحی با بیان اینکه به اولیاء نوآموزان در هنگام ثبت نام از سوی مدارس استان، معرفی نامه داده می شود افزو: والدین نوآموزان می توانند برای گرفتن نوبت و انجام امور مربوط به سنجش به پایگاه های 34 گانه سنجش استان مراجعه کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی مازندران تصریح کرد: در طرح سنجش سلامت جسمانی استان در سال قبل، تعداد 40 هزار و 680 نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان مورد سنجش قرار گرفتند.

والدین دانش آموز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از پایگاه های سنجش طرح سلامت به اداره آموزش و پرورش شهرستان و منطقه محل سکونت خود یا به پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش مازندران به نشانی www.mazand.medu.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1322749

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