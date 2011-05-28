40 هزار دانش آموز مازنی سنجش سلامت جسمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیاحی ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری طرح سنجش سلامت جسمانی مازندران در ساری افزود: به منظور پیشگیری از افت تحصیلی و تامین بهداشت روانی خانواده، جای دهی صحیح نوآموز در نظام آموزشی، هدایت آموزشی، توجیه والدین در خصوص وضعیت فرزندان، شناسایی و مداخله بهنگام و پیشگیری از بروز و تشدید معلولیت، دسترسی به اطلاعات ارزشمند در زمینه وضعیت بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی نوآموزان بدو ورود به دبستان از اول تیرماه سال جاری آغاز می شود و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این طرح با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش و همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل در 34 پایگاه طرح سنجش در 32 شهرستان و منطقه آموزش و پرورش مازندران اجرا می شود.



سیاحی افزود: در این طرح نوآموزان پایه اول ابتدایی در زمینه بینایی، دیدرنگ، شنوایی، گفتار، آمادگی تحصیلی،معاینات بهداشتی و بالینی مورد ارزیابی قرار می گیرند.



سیاحی با بیان اینکه به اولیاء نوآموزان در هنگام ثبت نام از سوی مدارس استان، معرفی نامه داده می شود افزو: والدین نوآموزان می توانند برای گرفتن نوبت و انجام امور مربوط به سنجش به پایگاه های 34 گانه سنجش استان مراجعه کنند.



رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی مازندران تصریح کرد: در طرح سنجش سلامت جسمانی استان در سال قبل، تعداد 40 هزار و 680 نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان مورد سنجش قرار گرفتند.

والدین دانش آموز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از پایگاه های سنجش طرح سلامت به اداره آموزش و پرورش شهرستان و منطقه محل سکونت خود یا به پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش مازندران به نشانی www.mazand.medu.ir مراجعه کنند.