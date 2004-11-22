علاوي با رهبران سني برسر انتخابات سراسري چانه زني مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دفتر نخست وزير موقت عراق با انتشار بيانيه اي اعلام كرد : علاوي متعهد شد مشاركت تمام عراقيها را در روند سياسي عراق تضمين كند .

كميته انتخاباتي عراق روز گذشته براي نخستين بارخبر داد:اولين انتخابات سراسري عراق طي نيم قرن گذشته در30 ژانويه آتي برگزار مي شود.

اين بيانيه مي افزايد: نخست وزيرموقت عراق ازتلاش هاي شوراي اوقاف براي ايجاد امنيت وثبات وديدگاه مثبتش به صلح و مهمتر ازهمه حمايت از وحدت و يكپارچگي ملي عراق تشكر و قدرداني كرد.

علاوي هممچنين با اين مسئولان شواري اوقاف درمورد افرادي كه تحريك به اعمال خشونت آميزمي كنند بويژه كساني كه از اماكن مذهبي ومساجد براي پاشيدن بذرتفرقه افكني و ايجاد اختلاف استفاده مي كنند بحث و گفتگو كرد.

برخي منابع خبري گفتند: تاكنون 47 جنبش سني تندروعدم مشاركت خود را درانتخابات سراسري اعلام كردند اما يك منبع در كميته انتخابات عراق اعلام داشت دستكم 20 جنبش سني عملا براي شركت در انتخابات ثبت نام كردند.

خبرديگر اينكه ارتش آمريكا ديشب گفته است كه دستكم 20 شكنجه گاه در شهر فلوجه واقع درغرب بغداد را كشف كرده است .



يك افسر اطلاعات ارتش آمريكا گفت كه تفنگداران دريايي ارتش آمريكا (مارينز) از زمان حمله به شهر فلوجه در هشتم نوامبر دستكم بيست شكنجه گاه را در اين شهر كشف كردند.

جيم وست افسراطلاعات ارتش آمريكا درگفتگوي مطبوعاتي درمقرنيروهاي اين كشوردرنزديكي فلوجه ضمن اعلام اين مطلب عنوان داشت: به نظر مي رسد ما تعدادي از مراكز شكنجه گاه را در فلوجه كشف كرديم.وي تعداد شكنجه گاههاي كشف شده در فلوجه را 20 مركز اعلام كرد.