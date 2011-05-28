به گزارش خبرگزاری مهر، این بخش امسال به بخش‌های جشنواره‌ بین المللی امام رضا (ع) افزوده شده و برای شرکت در آن هیچ محدودیت سنی در نظر گرفته نشده است.

بر این اساس تمام علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می توانند به صورت انفرادی یا گروهی (حداکثر 5 نفر) و با موضوع‌های زندگی امام رضا (ع) از تولد تا شهادت، خواهران و برادران امام رضا (ع) و ارتباط‌شان با امام، معجزات امام رضا (ع) ، خاطرات زیارت، سخنان، احادیث و روایت‌های نقل شده از امام رضا (ع) یا در ارتباط با ایشان، شعر و سروده‌ها، قصه و معماری اسلامی (رضوی) اقدام به کتاب‌سازی کنند.

مهلت تعیین شده برای شرکت در این جشنواره 10 شهریور و زمان برگزاری جشنواره 12 مهر اعلام شده است. همچنین در فراخوان منتشر شده از این جشنواره، استفاده از تکنیک‌های مختلف مانند کلاژ با کاغذ، پارچه و خمیر کاغذ و... آزاد اعلام شده است.

شرکت‌کنندگان همچنین می‌توانند علاوه بر کاغذ از هر شی دیگری مانند پارچه، ورقه‌های مسی و... برای کتاب‌سازی استفاده کنند و ابعاد کتاب‌ها نیز نباید از 100 در 70 بیشتر باشد.

اولین جشنواره کتاب‌سازی رضوی اهدافی را مانند اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین (ع) به ویژه امام رضا (ع)، گرامیداشت تولید‌ کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی، هنری در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده این آثار دنبال می‌کند.

علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا تاریخ 10 شهریور 1390 به دبیرخانه جشنواره واقع در زاهدان‌، بلوار جمهوری اسلامی‌، روبروی جمهوری 14، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال کنند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان علاوه بر این جشنواره مسئولیت برگزاری 7 جشنواره دیگر شامل کتابخوانی الکترونیکی‌، قصه‌گویی، نشریه دیواری، پژوهش‌های رضوی نوجوانان، نمایشنامه‌خوانی رضوی، یک تصویر از یک حدیث رضوی و نام‌ها و نشانه‌های رضوی در ایران و جهان را بر عهده دارد که این جشنواره‌ها به ترتیب توسط روابط عمومی و بین‌الملل کانون و کانون استان‌های مازندران، فارس، تهران، خراسان رضوی، قم و آذربایجان غربی برگزار می‌شود.