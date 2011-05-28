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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

برگزاری نشست هم اندیشی "زنان و خانواده، چالشها و راهکارها "

برگزاری نشست هم اندیشی "زنان و خانواده، چالشها و راهکارها "

نشست هم اندیشی "زنان و خانواده، دستاوردها، چالشها و راهکارهای آینده" دوشنبه نهم خرداد برگزار می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی "زنان و خانواده، با عنوان دستاوردها، چالش ها و راهکارهای آینده"به همت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، دوشنبه نهم خرداد از ساعت 9 تا 12 برگزار می شود.

در این هم اندیشی زنان متخصص، نخبه، مدیر و مسئول نظام در سه قوه مجریه، مققننه و قضاییه گرد هم آمده و به ارایه گزارش دستاوردهای حوزه زنان و خانواده در نظام اسلامی می پردازند.

همچنین بیان چالش های حوزه زنان و خانواده، راهکارهای مناسب در چارچوب قوانین و امکانات موجود را با استفاده از تجزبیات گذشته و نگاه به آینده، ارایه خواهند داد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشاور رئیس جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده، تنی چند از نمایندگان زن مجلس، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و نمایندگان و مشاوران دستگاههای اجرایی در حوزه زنان و خانواده از جمله
مدعوین این نشستند.

کد مطلب 1322756

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