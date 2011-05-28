کتابخانه عمومی کوثر اهواز تا دهه فجر امسال گشایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه احمدی اظهار داشت: کتابخانه عمومی کوثر اهواز که از سوی سازمان قطار شهری اهواز ویران شده بود. در اولین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی اهواز در سال جاری که با حضور فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی اهواز، هلاکویی، مدیر عامل سازمان قطار شهری اهواز، و دیگر اعضای انجمن برگزار شد، مقرر شد تا این ساختمان دهه فجر سال 90 ساخته و برای افتتاح و بهره برداری تحویل اداره کتابخانه های عمومی شود.

وی با اشاره به وضعیت کتا‌بخانه های عمومی اهواز نیز افزود: تعداد این کتابخانه ها در حال حاضر 18 باب با زیربنای 17 هزار و 850 متر مربع است و تعداد 289 هزار و 40 هزار عنوان کتاب در کتابخانه های عمومی اهواز موجود است که در مقایسه با سال 88 حدود 22 درصد رشد داشته و تعداد اعضای فعال این شهرستان نیز 39 هزار و 234 نفر هستند که در مقایسه با سال 88 حدود 60 درصد رشد داشته است.



وی اظهار کرد: تعداد امانت کتاب 708 هزار نسخه بوده که در مقایسه با سال قبل 24 درصد رشد مشاهده می شود و تعداد مراجعه به کتابخانه های عمومی بالغ بر 800 هزار بار است که در مقایسه با سال 88 حدود 10درصد رشد داشت. اما متاسفانه در دریافت نیم درصد طلب از شهرداریها کاهش 39 درصدی مشاهده می شود و این هشداری است که کتابخانه های عمومی نتوانند فعالیتهای خود را کامل انجام دهند چرا که بسیاری از نیازهای کتابخانه های عمومی و امور جاری کتابخانه های عمومی از طریق همین نیم درصد شهرداری ها تامین می شود.



رئیس اداره کتابخانه های عمومی اهواز یادآور شد: ما در سال 90 سعی می کنیم رشد 30 تا 40 درصدی را در شاخصهای اعلام شده داشته باشیم و تمام تلاش خود را برای نیل به این هدف تا پایان سال 90 خواهیم کرد که برای این کار نیاز به کمک همه اعضای انجمن داریم.