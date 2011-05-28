دورنمای تاریک یمن

به گزارش خبرگزاری مهر پایگاه البشیر در مطلبی با عنوان "یمن و آینده ای نامعلوم" نوشته است : مخالفت "علی عبدالله صالح" با طرح شورای همکاری خلیج فارس به مثابه ضربه ای مهلک ضد تلاشها برای حل بحران این کشور است.

این پایگاه می نویسد: مخالفت عبدالله صالح با طرح شورای همکاری خلیج فارس اوضاع این کشور را مبهم کرده است.تهدید عبدالله صالح به راه انداختن جنگ داخلی، درگیری میان نیروهای امنیتی با طرفداران "شیخ صادق الاحمر" شیخ قبیله حاشد همگی نشانه وخامت اوضاع یمن است.

در این مطلب آمده است : مخالفت عبدالله صالح با امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس با انتقادهای گسترده ای روبرو شد."هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا این موضعگیری صالح را ناامید کننده دانست. "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن ابراز نگرانی از حوادث یمن خواستار توجه به خواسته های مردم این کشور شد.

مخالفان یمنی ضمن هشدار به عبدالله صالح اعلام کرده اند که وی را از قدرت ساقط خواهند کرد و از خواسته های خود دست نخواهند کشید.

تحلیلگران بر این باورند در صورتی که بحران یمن در اسرع وقت حل نشود این کشور در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار خواهد گرفت، زیرا هم اکنون بسیاری از طرحها نیمه کاره رها شده، سرمایه گذاری در یمن متوقف شده است و بسیاری از دست اندرکاران اقتصادی در صحنه حضور ندارند.

این پایگاه خبری در پایان نوشت : یمن به سوی سرنوشت نامشخصی حرکت می کند و به نظر نمی رسد که در آینده نزدیک، چشم انداز روشنی بتوان برای این کشور تصور کرد، زیرا عبدالله صالح همچنان به لجاجت خود ادامه می دهد و حاضر نیست از قدرت کنار برود و معترضان هم قصد ندارند که به خانه های خود بازگردند.آنها به شدت به دنبال سرنگونی عبدالله صالح هستند .