مدیر موسیقی شجاعت داشته باشد

داود گنجه ای عضو شورای نظارت دفتر موسیقی ارشاد ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف انتخاب سید محمد میرزمانی به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی به خبرنگار مهر گفت : با توجه به تجربیاتی که در مدت 31 سال فعالیت خود در دفتر موسیقی وزارت ارشاد به عنوان کارشناس داشته ام با این انتخاب موافق هستم به شرط اینکه ایشان در حوزه تصمیم گیری قاطعیت و شجاعت از خود نشان دهد و در مقابل مشکلات با قدرت بایستد.

وی در ادامه افزود: البته ناگفته نماند که باید سپاسگزاری ویژه ای از آقای ترابی مدیر لایق در عرصه موسیقی به جا آوریم که در این مدت به بهترین شکل ممکن دفتر موسیقی وزارت ارشاد را اداره کرد.

این مدرس افزود: در طول سالهای گذشته تنها کسانی که هنر اصیل و شریف موسیقی ایران را حفظ کردند موزیسن های فعال در این عرصه بودند و خود آقای میرزمانی هم در عرصه های مختلف از جمله مدیران وهنرمندان فعال و دلسوز به شمار می رود و از جمله افرادی است که به کم و کیف مشکلات و مسائل هنرمندان در عرصه موسیقی آگاه است و امیدوارم که از این پس درسایه درایتی که از ایشان سراغ دارم و همچنین مشورت با اهالی موسیقی از پس مدیریت این مرکز به خوبی برآید .

گنجه ای در پایان افزود : وعده های بی آینده به جوانان فعال در عرصه موسیقی یکی از مهمترین مسائلی است که به پیکره این هنر آسیب رسانده است چراکه جوانان در دوره های مختلف با امیدهایی که مسئولان به آنها داده اند پیش آمده اما به مراتب با خلف وعده از سوی آنها مواجه شده اند این درحالی است که هنر موسیقی ایران با عنوان موسیقی ردیف دستگاهی در طول سالهای مختلف توسط همین جوان ها حفظ شده است بنابراین در سایه حمایت از جوانان علاقمند به این نوع موسیقی باید از هویت موسیقی دستگاهی ایران دفاع کرد.