خانه مطبوعات لرستان احیا می شود

منصور احمدی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: موضوع احیا خانه مطبوعات استان لرستان در نخستین جلسه شورای ساماندهی مطبوعات استان به تصویب رسید.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون جلسات زیادی برای ساماندهی مطبوعات استان برگزار شده و نتیجه ای بدنبال نداشته است، عنوان کرد: این اداره کل از تمام طرح ها و برنامه هایی که منجر به رشد و تعالی مطبوعات شود حمایت می کند.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان به رای گیری در جلسه یاد شده اشاره کرد و گفت: در نخستین جلسه شورای ساماندهی مطبوعات استان با رای و نظر قاطع اعضای حاضر وجود خانه مطبوعات به عنوان یک تشکل صنفی ضروری اعلام و مقرر شد که خانه مطبوعات استان که پیش از این به ثبت رسیده است، احیا شود.

احمدی ادامه داد: همچنین در این جلسه تصویب شد که چگونگی فعالیت و در صورت لزوم اصلاحات و تغییرات خانه مطبوعات در جلسه دیگری با حضور اصحاب رسانه استان به بحث گذاشته شود.

مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان نیز در این رابطه در سخنانی با تاکید بر اینکه اگر ما بخواهیم در حوزه مطبوعات و اطلاع رسانی موفق شویم باید با مشارکت و همفکری خود اصحاب رسانه استان باشد، یادآور شد: بدون همفکری خبرنگاران احتمال موفقیت در این زمینه پایین است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ادامه داد: ما آمادگی داریم که از همه ظرفیت ها و پتانسیلهای موجود استفاده کنیم تا مطبوعات استان رشد و ارتقا پیدا کنند.

احمدی با بیان اینکه هدف این اداره کل این است که مطبوعات استان در برنامه های اجرایی دخیل شوند، افزود: همه ما عضو یک خانواده هستیم و این اداره کل هیچگونه نظری را بر مطبوعات تحمیل نخواهد کرد.