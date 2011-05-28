ثبت کتاب خمسه و التفهیم در برنامه حافظه جهانی یونسکو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سعید آبادی دبیر کل ملی یونسکو بعدا ز ظهر شنبه در نشست خبری گفت: به دنبال برگزاری کمیته مشورتی بین الملل برنامه حافظه جهانی یونسکو در شهر منچستر انگلستان از تاریخ 22 تا 25 ماه می 2011 این کمیته 45 اثر جدید از کشورهای مختلف را برای ثبت در فهرست میراث مستند پیشنهاد کرد.

وی افزود: تعداد آثار ثبت شده در فهرست حافظه جهانی یونسکو از 193 اثر به 238 اثر ارتقا یافت .

سعیدآبادی افزود: در بین آثار ثبت شده در این فهرست کتاب پنج گنج (خمسه) و التفهیم نیز به چشم می خورد. با ثبت این دو اثر تعداد آثاری که تاکنون توسط کشور ما در فهرست میراث مستند به ثبت رسیده است به 5 اثر افزایش یافت.

وی ادامه داد: سه اثر شاهنامه بایسنقری و وقف نامه ربع رشیدی (1386) و مجموعه اسناد اداری آستان قدس رضوی توسط ایران در سال 1388 پیش از این در فهرست جهانی یونسکو ثبت شده است.

دبیر کل ملی یونسکو در ایران تصریح کرد: برنامه حافظه جهانی یونسکو در سال 1992 به منظور ارتقای حفاظت و نگهداری از میراث مستند جهانی تاسیس شد و از سال 1997 ثبت میراث مستند در فهرست جهانی آغاز شده است. بنابراین کشور ما می تواند هر دو سال یک بار حداکثر دو اثر برای ثبت در فهرست میراث مستند به برنامه حافظه جهانی یونسکو معرفی کنند.