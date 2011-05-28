جابر کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیلان در بخش تخصصی و مربی ها در ردیف هیئت های چهارم و پنجم کشور است.

وی اظهار داشت: فعالیت های ورزش کوهنوردی زیادی در استان انجام می شود ولی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان یک نفر به عنوان منشی ندارد، فعالیت های این عرصه را جمع بندی و در سایت فدراسیون وارد کند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیلان همچنین با اعلام اینکه سالن اختصاصی سنگ نوردی با اعتبار 500 میلیون تومان در برنامه سال جاری پیش بینی شده است، گفت: با ساخت این سالن خیلی از مشکلات این هیئت رفع خواهد شد.

وی افزود: گیلان در عرصه سنگ نوردی سه نفر برتر استانهای کشورو به لحاظ مقامی ورزشکاران رتبه خوبی دارند.

کوچکی نژاد ادامه داد: علاوه بر این مقام آسیایی و جهانی در رشته سنگ نوردی از سوی ورزشکاران استان گیلان کسب شده است.