بازشدن گذرگاه رفح نتیجه اشتباهات نتانیاهو بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، حزب مخالف دولت رژیم صهونیستی با انتشار بیانیه ای بازگشایی دائمی گذرگاه رفح در نوار غزه را به زیان این رژیم ارزیابی کرد.

این حزب به رهبری "زیپی لیونی" وزیرامور خارجه پیشین اسرائیل از این اقدام به عنوان تهدیدی برای امنیت رژیم صهیونیستی یاد و تاکید کرد سیاستهای اشتباه دولت نتانیاهو سبب چنین رویدادی شده است.

دولت مصر امروز شنبه برای نخستین بار از زمان محاصره غزه در ژوئن 2007 تا کنون، اقدام به بازگشایی مرز رفح کرد، اقدامی که با خشم تل آویو روبرو شده است.

به ادعای رهبران کادیما، قاهره با اقدام خود محاصره ای را شکسته که دولت وقت رژیم صهیونیستی پس از تلاشهای فراوان و با کمکهای بین المللی علیه حماس اعمال کرده بود.