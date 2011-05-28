مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص آخرین وضعیت حسین شمس در تیم ملی فوتسال گفت: منزلت حسین شمس در تیم ملی بیش از هر تیم دیگری است و خدمات او در تیم ملی نشان داده که او بیش از هر تیمی برای حضور در این تیم شایسته است و بس.

وی تصریح کرد: برای بازگشت شمس به تیم ملی رایزنی‌هایی را انجام داده‌ام و امیدوارم او به جایگاه اصلی‌اش در تیم ملی بازگردد چرا که فوتسال با حسین شمس موفقیت و پیشرفت بیشتری دارد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر در خصوص سقف قرارداد 350 میلیون تومانی برای لیگ یازدهم اظهار داشت: شاید تعیین این سقف قرارداد چندان ایده‌آل نبوده و در دنیا تعیین چنین سقفی مرسوم نباشد ولی در شرایط فعلی فوتبال ما یک چاره و راه حل برای جلوگیری از افزایش دستمزدهاست.

تاج اضافه کرد: شاید برخی از تیم‌های متمول و بابضاعت فوتبال ما در ابتدا مخالف رعایت این سقف بودند اما خوشبختانه آنها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که رعایت این سقف به نفع فوتبال ماست.

وی با بیان اینکه روند افزایش قیمت‌ها در فوتبال به گونه‌ای شده بود که تامین هزینه‌های آن از طاقت و توان دولت هم خارج شده بود، تصریح کرد: در چنین فضایی مجال برای فعالیت خصوصی وجود نداشت و این بخش نمی توانست در فوتبال فعالیت کند و با الزامی که در فعال سازی بخش خصوصی داریم این نوع پرداخت ها با حضور بخش خصوصی منافات داشت.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه پرداخت‌هایی که در فوتبال صورت می گیرد با هیچ یک از پرداخت‌ها در کشور قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: تعیین سقف قراردادها راه حلی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها در فوتبال بود و امیدوارم در لیگ جدید نیز این سقف از سوی تمام تیم‌ها رعایت شود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به تعیین مهلت یک ماهه به تیم‌های لیگ برتر برای تسویه حساب به شاکیان مالی خود اظهار داشت: در اجرای این قانون سال گذشته مسامحه شد اما امسال از کمیته انضباطی خواسته‌ایم تا در این زمینه به طور جدی با باشگاه‌ها برخورد کنند.

تاج اضافه کرد: بر این اساس به 10 تیم لیگ برتری اعلام کردیم تا مسئله شاکیان مالی شان را حل کنند در غیر این صورت نخواهند توانست در فصل جدید شرکت کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برنامه ریزی خوب تیم امید برای دیدار با عراق اظهار داشت: خوشبختانه هماهنگی خوبی بین کادر فنی تیم امید و بزرگسالان وجود دارد و تمامی برنامه ها برای حضور یکپارچه مقابل عراق تنظیم شده و امیدواریم با کمک همه بتوانیم از سد تیم قدرتمند عراق بگذریم که در این صورت تیم امید شرایط مناسبتری برای صعود به المپیک پیش رو خواهد داشت.

تاج همچنین در خصوص وضعیت اصغر حاجیلو برای همراهی تیم امید اظهار داشت: حاجیلو در روزهای گذشته درگیر مراسم ختم ناصر حجازی بوده ولی با پایان این مراسم وی همچنان به عنوان سرپرست در تیم امید حضور خواهد داشت و پیگیر رفع مسائل و مشکلات این تیم خواهد بود.