نتایج مسابقات قرآن نهج البلاغه واحکام مرحله استانی البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مسابقات قرآن ونهج البلاغه واحکام مرحله استانی گروه گسترش فرهنگ نماز، قرآن وعترت در سال تحصیلی 90-89 اعلام شده است.

در این زمینه، نفرات نخست دانش آموزی باید برای جشنواره ها ومسابقات کشوری آماده شوند.

نتایج این مسابقات و اسامی دانش آموزان مربوطه در سایت اینترنتی آموزش و پرورش استان البرز یعنی alborz.medu.ir قرار داده شده است و علاقمندان جهت اطلاع از این نتایج باید در اسرع وقت به این سایت مراجعه کنند.

نتایج جشنواره روشهای فعال یاددهی، یادگیری دوره راهنمایی اعلام شد.

اسامی نفرات برتر جشنواره روشهای فعال یاددهی، یادگیری دوره راهنمایی در مرحله ی استانی در دو درس قرآن و ریاضی اعلام شده است.

این اسامی در سایت اینترنتی آموزش و پرورش استان البرز یعنی alborz.medu.ir قرار داده شده است و علاقمندان جهت اطلاع از این نتایج باید در اسرع وقت به این سایت مراجعه کنند.

جشن بزرگ کوثر قرآن در کرج برگزار شد

به مناسبت میلاد با سعادت بانوی بزرگ اسلام، حضرت فاطمه (س) وبزرگداشت روز زن، مراسم استانی جشن بزرگ کوثر قرآن در کانون امام علی (ع) در کرج برگزار شد.

این مراسم به همت اداره امور بانوان آموزش وپرورش استان البرز برگزار شد و مادر بزرگوار شهید فهمیده به همراه تعدادی از مسئولان ذیربط در آن حضور داشتند.

آجرلو نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی، حلیمی مدیرکل آموزش وپرورش استان البرز، شورای معاونان استان، مدیران نواحی تابعه و مدیرکل جهاد کشاورزی استان در این مراسم حضور یافتند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، فرمانده بسیج خواهران سپاه کرج وجمعی از بانوان برگزیده استان از دیگر افراد شرکت کننده در این مراسم بودند.

در این مراسم از همسران شهدای شاغل در آموزش وپرورش استان، برگزیدگان طرح ستاره دخت اسلامی و برگزیدگان جشنواره مهر آفرینان فاطمی تجلیل و قدردانی شد.

زنان توانمند فرهنگی استان که به افتخارات کشوری وجهانی نائل آمده اند، دیگر افرادی بودند که طی مراسم یادشده مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.