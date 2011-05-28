موقعیت ژئواستراتژیک پاکستان و لزوم تغییر رویکرد آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز، آمریکا نگران تعهدات پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم است و پاکستانی ها در عین حال درباره حمله یکجانبه ایالات متحده به محل اختفای رهبر القاعده و کشته شدن "اسامه بن لادن" ابراز تعجب کردند و هم اکنون بحران بی اعتمادی در روابط واشنگتن-اسلام آباد دیده می شود.

مقامات آمریکایی مدعی هستند پاکستانی ها با مقامات ارشد طالبان در ارتباط بوده و قادرند تا نقش مهمی را در آینده سیاسی افغانستان ایفا کنند. آمریکا و پاکستان خواستار متشنج شدن روابط با یکدیگر نیستند، اما غیرنظامیان و ارتش پاکستان هم اکنون در پی کشته شدن بن لادن تحت فشارهای شدید قرار دارند. از سوی دیگر حملات موشکی آمریکا، چنان خشم پاکستانی ها را برانگیخته که مردم این کشور خواهان محترم شمردن حاکمیت کشور خود با رد کمکهای ایالات متحده اند.

همچنین به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خاص پاکستان، لزوم همکاری این کشور در زمینه مبارزه با تروریسم و نگرانی درباره سلاح های هسته ای پاکستان ایالات متحده باید برای جلب اعتماد پاکستانی ها تلاش کند.

این در حالی است که در پی کشته شدن بن لادن، دولت پاکستان از دولت "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا خواسته تا شمار نظامیان خود را در خاک کشورش کاهش داده و سه مرکز اطلاعاتی نظامی را در شهر کویته و پیشاور تعطیل کند.

