موزه دفاع مقدس به زودی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به ویژگی های موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت، تصریح کرد : این موزه در مجموعه اراضی عباس آباد و در زمینی به وسعت 220 هزار متر مربع طراحی شده است که در مجموع حدود 107 هزار متر مربع بنا در سه طبقه اجرا شده است.

وی با اشاره به طراحی دو قسمت نمایشی در موزه دفاع مقدس، اظهار داشت: یک قسمت از بخش نمایشی به صورت مسقف طراحی شده که در آن هفت تالار پیش بینی شده است و هر کدام از این تالار ها با استفاده از فناوری های نوین، نمایشگر بخشی از تاریخ انقلاب و دفاع مقدس خواهد بود.

ایازی یادآور شد : قسمت دیگر از بخش نمایشی در فضای باز خواهد بود که در آن از ادوات جنگی همچون همواپیما، موشک، توپ و تانک و ادوات دیگر استفاده شده است که این وسایل در معرض دید تماشارگران قرار می گیرد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: همچنین بر روی دریاچه این موزه یک پرده آبی قرار دارد که هر شب در کنار برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، بر روی این پرده آبی کلیپ های دفاع مقدس اکران می شود.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اتمام عملیات عمرانی تالارهای هفتگانه موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت، گفت: هم اکنون این تالار ها در حال تجهیز به فناوری های جدید است و در قسمت فضای باز نیز عملیات اجرایی 100 درصد به پایان رسیده و مورد بهره برداری شهروندان قرار گرفته است.

وی همچنین تاکید کرد: هم اکنون بحث های مفهومی تالار های موزه دفاع مقدس در حال انجام است و با توجه به رویکردی که برای بهره برداری موزه داریم، نصب تجهیزات دیجیتالی در آن ها دنبال می شود.

به گفته ایازی، مراسم افتتاحیه موزه دفاع مقدس به زودی برگزار خواهد شد.

پیش از این اعلام شده بود موزه دفاع مقدس همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر به بهره برداری رسمی می رسد. این موزه به طور آزمایشی سال گذشته افتتاح و مراسم های ویژه ای در فضای باز آن برگزار شده بود.

