سگ و گربه مشکل جدید بندرعباس/کانتینرهای گندم منبع اصلی موشها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالحمید حاجی زاده بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای بهداشت شهرستان بندرعباس، عنوان کرد: برای مبارزه با جوندگان از جمله موش ها در سطح شهر بندرعباس کمیته ای از ادارات مختلف مرتبط با این کار تشکیل شده و این امر در آینده با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر سگها و گربه های ولگرد هم به عنوان مشکلی جدید به دیگر مشکلات بهداشتی بندرعباس اضافه شده اند که برای مبارزه با این حیوانات هم باید کمیته ای تشکیل شود.

رئیس مرکز بهداشت بندرعباس با تاکید بر آموزش همگانی در مبارزه با موش ها، عنوان کرد: در این راستا نظارت دقیق بر پر کردن کانال های حفر شده و همچنین فرهنگ سازی در خصوص بیرون گذاشتن به موقع زباله امری ضروری است.

حاجی زاده اضافه کرد: آب فاضلاب و آب زباله دو منبع اصلی تغذیه موشها هستند و اگر این دو منبع از آنها گرفته شود تعداد موشها کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به ورود موشها از طریق کشتی های خارجی به بندرعباس، اظهار داشت: منبع اولیه ورود موشها به بندرعباس از طریق کشتی های حامل کانتینرهای گندم بود که این موشها هنگامی که کامیون ها کانتینرها را به سمت شهر حمل می کردند از اسکله به شهر بندرعباس وارد شدند و یکی از محل های تجمع اصلی آنها نیز خانه های مخروبه شهر بندرعباس است.