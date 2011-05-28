جذب سرمایه های معنوی از بزرگترین جاذبه های مساجد است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور روشن ضمیر در آموزش و هم اندیشی مدیران و متولیان مساجد فارس در شیراز گفت: مسجد باید مأمن همه مردم باشد تا ارتباط خود را با همه بافتهای جامعه برقرار کند و این وظیفه بر دوش فعالان فرهنگی مساجد است.

وی گفت: محور فعالیتهای سال 90 کانونهای مساجد فارس اجرایی کردن پیام مقام معظم رهبری در اجلاسیه نماز سال 89 است.

روشن ضمیر ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند ائمه جماعات و مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد استان فارس، گفت: این دبیرخانه با همراهی و همکاری ائمه جماعات و مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد توانست با اجرای چهار هزار و 800 عنوان برنامه در سال 89 به مقام برتر کشوری دست پیدا کند از این رو باید برنامه های کانون های مساجد را به این سمت سوق دهیم و در سال 90 در اجرای برنامه های ابلاغی تلاش کنیم.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس با تبریک ایام ولادت حضرت زهرا(س) و هفته بزرگداشت مقام زن تاکید کرد: افتخار ما مسجدیان و مدیران کانون های فرهنگی که بناست مهندسی فرهنگی در مساجد را داشته باشیم این است که الگوی ما حضرت فاطمه زهرا (س) باشد و به طور قطع اگر در اجرای برنامه ها دست به دامان حضرت فاطمه (س) شویم هیچ مشکلی نه تنها در حوزه مسجد بلکه در تمام ابعاد زندگی غیرقابل حل نخواهد بود.

حجت الاسلام علیرضا حدائق از اساتید حوزه و دانشگاه نیز در جمع مدیران و متولیان کانون های مساجد فارس به تشریح عوامل مؤثر در پیشرفت کارها و برنامه های فرهنگی مذهبی پرداخت و گفت: برای پیشرفت در کار اولین نکته ای که نه تنها در بحث کانون های مساجد بلکه در تمام اعصار باید مدنظر داشته باشید، تلفیق قول و فعل است.

وی با تاکید بر اینکه روش تربیت و تبلیغ در جامعه امروز باید عوض شود، خاطرنشان کرد: باید به دنبال جوانها رفت و به جوانها فرصت حضور در مسجد را داد تا در جمع خوبان مسجد تأثیر پذیر شوند پس شما مدیران کانون های مساجد حلقه اتصال همه گروه های فعال در مسجد باشید و اتحاد را ایجاد کنید.

آموزش و هم اندیشی مدیران و متولیان کانون های مساجد فارس با حضور مدیران کانون های 14 شهرستان استان فارس برگزار شد که با ارائه نقطه نظرات و تشریح برنامه از سوی اسدالله عشاق مدیر کانون بصیرت شهرستان استهبان، علی حیدری مدیر کانون صبح امید شهرستان اقلید، اسماعیل اسکندری کانون ولایت شهرستان ارسنجان و هانی آموزگار مدیر کانون غدیر شهرستان قیروکارزین همراه بود و مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد شرکت کننده تفاهمنامه اجرای برنامه های سال 90 را نیز امضا کردند.