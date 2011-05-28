خوزستان رتبه اول ستاد استانی پژوهش کشور را به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خوزستان ظهر شنبه با تبریک به دست آوردن این عنوان به دانشگاهیان و پژوهشگران استان گفت: با توجه به کمبودهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی استان دیده می شد با برنامه ریزی های راهبردی و با استفاده از نظرات اساتید و دانشگاهیان و همچنین با تخصیص اعتبارات لازم شاهد جهش و ارتقای مناسبی در زمینه های علمی استان بوده ایم.

سید جعفر حجازی افزود: خوزستان در مقایسه با استانهای همسطح خود در تراز خوبی در به دست آوردن رتبه های کنکور کشور قرار نداشت اما در مجموع با اقداماتی که شد جهش خوبی را در حال حاضر داریم هر چند که تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.



وی عنوان کرد: ساختن کتابخانه به عنوان عامل مهم و تاثیرگذاری در افزایش قبولی های استان خوزستان در کنکور در دستور کار قرار گرفت و خوزستان با احداث سالی 11 کتابخانه در ساخت کتابخانه نیز در کشور مقام اول را به خود اختصاص داد.



حجازی تاکید کرد: با مشارکت و تشویق اساتید و دانشگاهیان در کارهای پژوهشی و تحقیقاتی قراردادهای بسیار خوبی منعقد شده است.



وی خاطرنشان کرد: اقدامات و برنامه ریزیهای انجام شده برای پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی استان مقطعی نیستند و روند پیشرفت به گونه ای تنظیم شده است که حتی با تغییر مدیریتها هم خلائی در آن به وجود نیاید.