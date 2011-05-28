  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

ساخت تفریحات آبی دریاچه سد گلفرج به سرمایه گذاران گردشگری واگذار شد

ساخت تفریحات آبی دریاچه سد گلفرج به سرمایه گذاران گردشگری واگذار شد

جلفا - خبرگزاری مهر: معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس از انتشار فراخوان طرح های سرمایه گذاری برای ایجاد فضاهای تفریحی در دریاچه سد گلفرج در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حاتمی ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس در جهت بهره مندی از جاذبه زیبای دریاچه پشت سد گلفرج مطالعات نهایی را انجام داده و قصد دارد طرح ایجاد تفریحات آبی را در راستای ایجاد نشاط اجتماعی تا 10 خرداد به بخش خصوصی واگذار کند.

وی اظهار داشت: با توجه به آبگیری سد گلفرج در آینده نزدیک و ایجاد جاذبه ای دیگر در رونق اقتصادی و گردشگری منطقه، این طرح را با هدف ایجاد فضای شاد و دلنشین به همراه خاطراتی ماندگار برنامه ریزی کرده ایم.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس افزود: بدین منظور افراد حقیقی و حقوقی می بایست طرحهای پیشنهادی خود را برای فعالیتهای کسب و کار گردشگری و ایجاد فضاهای تفریحی تا 10 خرداد بصورت کتبی به معاونت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری تحویل بدهند.

حجم مخزن این سد 13.8 میلیون متر مکعب بوده و برای احداث آن اعتباری بالغ بر 190 میلیارد ریال هزینه شده است.

این سد با هدف استفاده از حق آبه ایران از رودخانه ارس ،اشتغال مولد برای 15 هزار نفر و تامین آب مورد نیاز کشاورزی و صنایع موجود در منطقه آزاد ارس احداث شده است.

منطقه آزاد ارس از جاذبه های تاریخی و طبیعی بسیاری بهره مند بوده و همه ساله گردشگران بسیاری از این منطقه بازدید می کنند.

در نوروز سالجاری بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر از این منطقه بازدید کرده اند.

توانمدی های این منطقه در جذب گردشگران داخلی و خارجی زمینه حضور فعال بخش خصوصی را در این منطقه فراهم آورده است.

کد مطلب 1322781

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها