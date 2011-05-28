ساخت تفریحات آبی دریاچه سد گلفرج به سرمایه گذاران گردشگری واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حاتمی ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس در جهت بهره مندی از جاذبه زیبای دریاچه پشت سد گلفرج مطالعات نهایی را انجام داده و قصد دارد طرح ایجاد تفریحات آبی را در راستای ایجاد نشاط اجتماعی تا 10 خرداد به بخش خصوصی واگذار کند.

وی اظهار داشت: با توجه به آبگیری سد گلفرج در آینده نزدیک و ایجاد جاذبه ای دیگر در رونق اقتصادی و گردشگری منطقه، این طرح را با هدف ایجاد فضای شاد و دلنشین به همراه خاطراتی ماندگار برنامه ریزی کرده ایم.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس افزود: بدین منظور افراد حقیقی و حقوقی می بایست طرحهای پیشنهادی خود را برای فعالیتهای کسب و کار گردشگری و ایجاد فضاهای تفریحی تا 10 خرداد بصورت کتبی به معاونت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری تحویل بدهند.

حجم مخزن این سد 13.8 میلیون متر مکعب بوده و برای احداث آن اعتباری بالغ بر 190 میلیارد ریال هزینه شده است.

این سد با هدف استفاده از حق آبه ایران از رودخانه ارس ،اشتغال مولد برای 15 هزار نفر و تامین آب مورد نیاز کشاورزی و صنایع موجود در منطقه آزاد ارس احداث شده است.

منطقه آزاد ارس از جاذبه های تاریخی و طبیعی بسیاری بهره مند بوده و همه ساله گردشگران بسیاری از این منطقه بازدید می کنند.

در نوروز سالجاری بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر از این منطقه بازدید کرده اند.