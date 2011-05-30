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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

پیروزبخت خبر داد:

جلوگیری از ورود 523 فقره محموله کالای بی‌کیفیت به کشور

جلوگیری از ورود 523 فقره محموله کالای بی‌کیفیت به کشور

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: در سال 89 با همکاری این سازمان از از ورود 523 فقره محموله کالای بی‌کیفیت به کشور جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروه پیروزبخت افزود: پس از جلوگیری از ورود این محموله ها به کشور، زمینه مرجوع شدن آن فراهم شد و آنها مرجوع شدند.

مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان استاندارد ادامه داد: از بین کالاهای مرجوعی وارداتی، 78 درصد مبدا تولید این کالاها مربوط به کشور چین بود.

وی همچنین در مورد شرکتهای بازرسی و کنترل کیفیت کالاهای وارداتی نیز گفت: هم اکنون 39 شرکت در این زمینه فعالیت دارند که 11 شرکت خارجی و بقیه داخلی هستند.

تفاهمنامه‌ای با سازمان استاندارد چین در دی ماه سال 89 امضا شد

پیروزبخت در ادامه به امضای تفاهمنامه‌ای با سازمان استاندارد چین در دی ماه سال 89 اشاره کرد و گفت: به موجب این تفاهمنامه مقرر شد کالاهایی که وارد کشور می‌شود، توسط مراجع بازرسی کشور چین مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد.

وی افزود: همچنین مقرر شد کالاهایی که پس از اجرای این تفاهمنامه در بازرسی بازار شناسایی شوند، طرف چینی آن کالا و تولیدکننده را در لیست سیاه خود قرار دهد.

پیروزبخت با تاکید براینکه این تفاهمنامه هنوز اجرایی نشده است، یادآور شد: قرار بود برنامه اجرایی آن در اردیبهشت ماه امسال به امضای طرفین برسد اما بنابه دلایلی هنوز برنامه اجرایی به امضا نرسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد که این امر تا پایان خردادماه یا تیرماه امسال به اجرا درآید.

کد مطلب 1322783

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