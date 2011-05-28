  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

هیئت واگذاری تصویب کرد:

واگذاری سهام 19 شرکت دولتی دیگر/ اصلاح اساسنامه راه‌آهن

واگذاری سهام 19 شرکت دولتی دیگر/ اصلاح اساسنامه راه‌آهن

اصلاح اساسنامه شرکت فرهنگی ورزشی راه آهن و تصمیم گیری درباره واگذاری سهام 19 شرکت دولتی در جلسه امروز شنبه هیئت واگذاری مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت واگذاری امروز شنبه با حضور اعضا در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد و اصلاح اساسنامه شرکت فرهنگی ورزشی راه آهن و شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران به تصویب رسید.
 
در این جلسه با واگذاری 5 درصد سهام بانک صادرات و 5 درصد سهام بانک تجارت از طریق بورس به صورت نقد و اقساط موافقت شد.
 
واگذاری 100 درصد سهام شرکت پیراحفاری ایران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 12 درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تبریز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق بورس به صورت نقد و اقساط از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت واگذاری بود.
 
در این جلسه همچنین با عرضه مجدد 8/19 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و نیز 49 درصد سهام شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس، 100 درصد سهام شرکت نکاچوب و 100 درصد سهام شرکت چوب فریم از طریق مذاکره موافقت شد.
 
قیمت پایه و شرایط واگذارای 40 درصد سهام شرکت جهد بنای توس و 30 درصد سهام شرکت صنایع تولیدی آرتام درخشان ماندگار از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده مصوب شد.
 
همچنین در جلسه روز جاری هیئت و اگذاری با عرضه مجدد 70 درصد سهام شرکت تحقیقات کاوش، 43/0 درصد سهام شرکت تولید روی ایران، 40 درصد سهام شرکت شیمی گستر پردیس، 7/38 درصد سهام شرکت توسعه بازرگانی برنا و 100 درصد سهام شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش از طریق مذاکره با توجه به دو نوبت آگهی مزایده و عدم فروش موافقت شد.
 
تصویب قیمت پایه جهت عرضه مجدد 645/45 درصد سهام شرکت صنعتی فروکرم بافت بابت رددیون دولت به بانک صادرات، 40 درصد سهام شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان بابت رددیون دولت به بانک صادرات و نیز تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهر ایران از طریق مزایده به صورت نقد از دیگر مصوبات امروز هیئت واگذاری بوده است.
کد خبر 1322793

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها