به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت واگذاری امروز شنبه با حضور اعضا در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد و اصلاح اساسنامه شرکت فرهنگی ورزشی راه آهن و شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران به تصویب رسید.

در این جلسه با واگذاری 5 درصد سهام بانک صادرات و 5 درصد سهام بانک تجارت از طریق بورس به صورت نقد و اقساط موافقت شد.

واگذاری 100 درصد سهام شرکت پیراحفاری ایران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و 12 درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تبریز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق بورس به صورت نقد و اقساط از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت واگذاری بود.

در این جلسه همچنین با عرضه مجدد 8/19 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و نیز 49 درصد سهام شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس، 100 درصد سهام شرکت نکاچوب و 100 درصد سهام شرکت چوب فریم از طریق مذاکره موافقت شد.

قیمت پایه و شرایط واگذارای 40 درصد سهام شرکت جهد بنای توس و 30 درصد سهام شرکت صنایع تولیدی آرتام درخشان ماندگار از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده مصوب شد.

همچنین در جلسه روز جاری هیئت و اگذاری با عرضه مجدد 70 درصد سهام شرکت تحقیقات کاوش، 43/0 درصد سهام شرکت تولید روی ایران، 40 درصد سهام شرکت شیمی گستر پردیس، 7/38 درصد سهام شرکت توسعه بازرگانی برنا و 100 درصد سهام شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش از طریق مذاکره با توجه به دو نوبت آگهی مزایده و عدم فروش موافقت شد.

تصویب قیمت پایه جهت عرضه مجدد 645/45 درصد سهام شرکت صنعتی فروکرم بافت بابت رددیون دولت به بانک صادرات، 40 درصد سهام شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان بابت رددیون دولت به بانک صادرات و نیز تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهر ایران از طریق مزایده به صورت نقد از دیگر مصوبات امروز هیئت واگذاری بوده است.