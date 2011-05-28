مدیر تویتر مشاور امنیت شبکه اوباما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیک کاستولو" مدیر تویتر از این پس به رئیس جمهوری آمریکا در امور مربوط به امنیت شبکه مشاوره می دهد.

کاخ سفید با اعلام این مطلب از انتصاب شمار دیگری از متخصصان عرصه IT آمریکا به سمت مشاوران وی در کمیته امنیت ارتباطات الکترونیکی این کشور خبر داد.



بر این اساس "اسکات چرنی" مسئول حفاظت و امنیت مایکروسافت، "دیود دی والت" رئیس شرکت تخصصی امنیت IT مک کافی و "لیزا هوک" از شرکت نیواستار از جمله افرادی هستند که به کمیته مذکور دعوت شده اند.

گفتنی است فعالیتهای مخالفان آمریکا در شبکه های اجتماعی اینترنت نظیر فیس بوک و تویتر از جمله نگرانیهای جدی واشنگتن در زمینه امنیتی به شمار می رود.