جزئیات کامل یکصدمین اجلاس جهانی کار/ اعزام هیئت ایرانی به ژنو

سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات یکصدمین کنفرانس بین المللی کار در مقر این سازمان در شهر ژنو کشور سوئیس گفت: این کنفرانس بین المللی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بیش از 180 کشور جهان به صورت سه جانبه از یکم تا هفدهم ژوئن (11 تا 27 خرداد ماه جاری) برگزار می شود.

دستور کار کمیته‎ها

رئیس گروه کارگری و سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به این اجلاس با اعلام دستور جلسه یکصدمین کنفرانس بین المللی کار اظهار داشت: کمیته استاندارد، کمیته کارگران خانگی و کار شایسته، کمیته بازرسی کار و مدیریت کار، کمیته مذاکره پیرامون استراتژی حمایت اجتماعی (تامین اجتماعی)، کمیته تنظیم قطعنامه یکصدمین سالگرد سازمان جهانی کار و برخی دیگر از کمیته های تخصصی در این اجلاس برنامه های خود را ارائه خواهند کرد.

یاراحمدیان با اعلام اینکه کمیته استاندارد به بررسی گزارشات عملکردها و پرونده های حقوق کشورها و کمیته کارگران خانگی و کار شایسته وارد دومین شور تصویب مقاوله نامه وتصویب نامه در این زمینه خواهد شد، اظهار داشت: همچنین کمیته بازرسی کار و مدیریت کار و کمیته تامین اجتماعی نیز استراتژی های این بخش را پیگیری خواهند کرد.

بیانیه عدالت اجتماعی

وی با تاکید بر پیگیری بیانیه سال 2008 میلادی در خصوص موضوع عدالت اجتماعی در جهانی شدن منصفانه خاطر نشان کرد: از دیگر دستورات جلسه کنفرانس جهانی تعیین نمایندگان هیئت مدیره کارگری این سازمان خواهد بود.

این مقام مسئول کارگری کشور از فعالیت کمیته صدور قطعنامه یکصدمین سالگرد سازمان جهانی کار خبر داد و افزود: نمایندگان کارگری کشور برای اعزام به سازمان جهانی کار طی سال جاری از تشکل های عالی صنفی کارگری متناسب با دستورالعمل کنفرانس انتخاب شدند.

یاراحمدیان به حضور دو نماینده از هر تشکل عالی کارگری کشور در این کنفرانس جهانی خبر داد و بیان داشت: دهم خرداد ماه جاری نیز کنفرانس بین المللی با حضور 180کشور جهان به صورت رسمی در شعبه اروپایی مقر سازمان ملل در ژنو افتتاح خواهد شد.