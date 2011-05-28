تفاهمنامه همکاری بین فنی و حرفه ای و شرکت غله و خدمات بازرگانی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مهمترین فاکتورهای افزایش کیفیت نان پس از مرغوبیت مواد اولیه مصرفی، میزان مهارت افراد شاغل در واحدهای تولید نان است و ارتقای سطح مهارت نانوایان یکی از وظایف آموزش فنی و حرفه ای است.

بر همین اساس و در راستای ارائه آموزشهای مهارتی به نانوایان استان البرز، تفاهمنامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البرز منعقد شده است.

طبق این تفاهمنامه که تا پایان آذرماه سال جاری اعتبار خواهد داشت، دوره های آموزشی از سوی این اداره کل برای شاغلان واحدهای تولید نان برگزار شده است.

بر اساس این امر، تا کنون تعداد 45نفر موفق به شرکت و طی کردن دوره آموزشی "کارگر پیشکار واحدهای تولید نان" شده اند.

دوره 58ساعته مهارتی برگزار شده است

بر اساس استاندارد، در این دوره 58ساعته مهارتی، شرکت کنندگان، مهارتهای لازم در خصوص موارد ذیربط از قبیل مسائل بهداشتی، آشنایی با انواع نان، ابزار و تجهیزات نانوایی و شیوه های نگهداری مواد غذایی را فرامی گیرند.

شیوه های بسته بندی و روشهای لازم برای بهبود کیفیت محصول و خدمات از دیگر مواردی است که در این خصوص آموزش داده می شود.

بنابر اعلام کارشناسان واحد آموزش شاغلان این اداره کل، به زودی با همکاری اتحادیه صنف نانوایان استان البرز، تعداد 120نفر از نانوایان شهرستانهای کرج و ساوجبلاغ، دوره آموزشی یادشده را با کمک مراکز آموزش فنی و حرفه ای در آن شهرستان ها فرا خواهند گرفت.

امیر سعید مصباح معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز نیز از برگزاری دوره های آموزشی برای نانوایان در رشته های مختلف خبر داد.

وی ادامه داد: در این خصوص، تلاش و برنامه ریزی لازم از سوی کارشناسان این اداره کل صورت پذیرفته است و در سال گذشته و دو ماهه ابتدای سال جاری، دوره های آموزشی برای نانوایان در رشته های مختلف برگزار شده است.

دوره آموزشی برای نانوایان در رشته های مختلف برگزار شده است

این مسئول در این خصوص گفت: علاوه بر کلاسهایی که بر اساس تفاهمنامه با شرکت غله و خدمات بازرگانی استان برگزار شده است، شاهد برگزاری دوره آموزشی برای نانوایان در رشته های مختلفی بوده ایم.

وی یادآور شد: از جمله این دوره ها می توان به رشته شاطر نان بربری، کارگر خمیرگیر نان بربری، شاطر نان تافتون، کارگر خمیرگیر و چانه گیر نان تافتون اشاره کرد.

این مسئول عنوان کرد: کارگرنان وردار و نان پهن کن تافتون، شاطر نان سنگک، کارگر نان درآر نان سنگک، شاطرفانتزی، کارگر فردار نان فانتزی و کارگر وردست نان فانتزی از دیگر موارد در این زمینه است.

وی مجموع آموزش دیدگان در این دوره ها را هشت هزار و 854 نفر ساعت اعلام کرد و همکاری تمامی دستگاه های ذیربط را در راستای رسیدن به نان با کیفیت در استان ضروری برشمرد.