سیستم لوله کشی آب آشامیدنی صومعه سرا اصولی نیست

سید کاظم دلخوش اباتری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که " مردم از رنگ نامطلوب و طعم بد آب شهر صومعه سرا گلایه دارند"، افزود: در سال های گذشته سیستم لوله کشی آب به جای اینکه حلقوی انجام شود شاخه ای انجام شده و مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

وی اظهارداشت: منگنز و آهن آب شهر صومعه سرا بالاست که با کلر زدن سیاه می شود اما به لحاظ بهداشتی دچار مشکل نیست.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه نیمی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی صومعه سرا تعطیل یا نیمه تعطیل است در حالیکه مقرر شده بر اساس طرح های مصوب سفر دوم ریاست جمهوری شهرک صنعتی دوم نیز در این شهرستان ساخته شود، گفت: در حال حاضر بیش از 60 تا 70 واحد صعنتی و تولیدی در شهرک صنعتی این شهرستان به فعالیت مشغول هستند.

وی با اشاره به اینکه وقتی استان گیلان دارای پیمانکاران بومی است، پروژه ها نباید در سطح کشور به مناقصه ها گذاشته شوند، افزود: پیمانکاران غیر بومی با بعضی زد و بندها متاسفانه قیمت را پائین می دهند و در ضمن کننده کار نیستند از اینرو وزارتخانه ها به این مهم توجه ندارند.

دلخوش در پاسخ به اینکه فاضلاب های شهرستان صومعه سرا به دلیل نداشتن سامانه دفع فاضلاب به تالاب بین المللی انزلی می ریزد برای رفع این مشکل جزو تسریع در ساخت تصفیه خانه فاضلاب راهی دیگری نیست چه باید کرد، اظهارداشت: برای احیای تالاب بین المللی انزلی که از زیباترین تالاب های دنیاست 90 میلیارد تومان اعتبارگذاشته شده است.

وی ادامه داد: دو سوم تالاب انزلی در حوزه شهرستان صومعه سرا قرار دارد و روستاهای زیادی در حاشیه این تالاب واقع شده اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از ساخت شهرک بین المللی صنعتی در صومعه سرا خبر داد و یادآورشد: در سفر استانی هیئت دولت سه نقطه صومعه سرا از قبیل تنیان، سیاه کوه و تالاب سیاه درویشان به عنوان طرح نمونه گردشگری مصوب شده است.