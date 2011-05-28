بازگشایی دائم مرز رفح اسرائیل را هراسان کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، روزنامه ایندیپندنت انگلیس با اشاره به بازگشایی گذرگاه رفح از سوی مصر نوشته است : بازگشایی دائمی گذرگاه رفح نشانه تمایل دولت انتقالی مصر به حمایت بیشتر از مردم غزه است.

این روزنامه می نویسد: مصر با این تصمیم از سیاست تحقیر آمیز رژیم حسنی مبارک و طرفداری اش از اسرائیل فاصله می گیرد. محاصره نوار غزه که از سال 2007 شروع شده بود نتوانست به اهداف خود در تضعیف حماس برسد.

روزنامه مذکور افزود : محاصره نوار غزه با انتقادهای بین المللی روبرو شد، با این حال این اقدام، سبب تقویت جایگاه حماس شد.

این روزنامه بیان کرد: تصمیم مصر برای بازگشایی دائم گذرگاه رفح سبب خشم اسرائیل شده است، زیرا به اعتقاد مسئولان این رژیم این موضوع قاچاق سلاح به غزه را تشدید می کند.

در همین راستا روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا هم نوشت : تصمیم مصر برای بازگشایی دائمی گذرگاه رفح نشانه همسویی بیشتر مصر در قبال فلسطینی ها و فشار بر اسرائیل است.

این روزنامه می نویسد : مصر جدید پس از انقلاب سیاستهای رژیم سابق در همکاری با اسرائیل را زیر پا گذاشته است.این تصمیم نشانه انزوای بیشتر تل آویو است این مواضع شورای نظامی حاکم بر مصر، اسرائیل را به هراس می اندازد.