203 تشکل غیردولتی شناسنامه دار در استان سمنان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین بعد از ظهر شنبه در اولین گردهمایی سازمان های مردم نهاد شهرستان دامغان در سال جاری اظهار داشت: از این تعداد تشکل شناسنامه دار در استان سمنان 56 تشکل به شهرستان دامغان اختصاص دارد.

وی افزود: فعالیت های تشکل های غیردولتی بسیار مهم بوده و از سوی دولت نیز به این تشکل ها توجه ویژه ای دارد.

وی اضافه کرد: یکی از اهداف مهم دولت کمک به این تشکل ها و همراه با حمایت از جوانان و استفاده از خلاقیت و تجربه های پیشکسوتان در این زمینه است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری سمنان تصریح کرد: یکی از محاسن این تشکل ها این است که همراهی خوبی در کارها دارند و در مسیر خودشان در حال حرکت هستند.

وی به لایحه دولت در حمایت از تشکل های غیردولتی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: برای اولین بار این لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که این تشکل ها بتوانند قانونی باشند و این لایحه دارای 16 ماده قانونی است که پس از ابهامات به قانون تبدیل و جهت اجرا و حمایت به دولت ابلاغ خواهد شد دولت و مجلس هم اهتمام ویژه ای به لایحه دارند.

سعدالدین تصریح کرد: 50 پرونده جدید جهت ایجاد و فعالیت تشکل های غیردولتی (سمن ها) در استان سمنان جهت گرفتن مجوز در دست بررسی است.

وی یادآور شد: یکی از مهم ترین برنامه های امسال گسترش تشکل ها، توانمند سازی و نظارت بر تشکل ها خواهد بود و از سویی امسال سال تعامل تشکل ها با سازمان های دولتی به صورت سازماندهی شده خواهد بود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری سمنان گفت: اگر کار به دست مردم سپرده شود بهتر کارها انجام می شود.

76 تشکل غیردولتی در دامغان شناسایی شده است

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این گردهمایی اظهار داشت: یکی از کارهای خوب تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد این است که به صورت خودجوش و داوطلبانه فعالیت می کنند.

مرتضی علی آبادی افزود: در شهرستان دامغان 76 تشکل غیردولتی شناسایی شده که از این تعداد 56 تشکل شناسنامه دارد و 20 تشکل دیگر غیرفعال هستند.

وی اضافه کرد: یکی از نکاتی که باید به آن توجه شود حضور پررنگ تشکلها در صحنه و داشتن فعالیت خوب در همه زمینه ها است.

وی گفت: در شهرستان دامغان ظرفیت و پتانسیل های خوبی وجود که باید از این موقعیت به خوبی و در جهت رشد و شکوفایی شهرستان بهره گرفت.

در این جلسه هر یک از مدیران تشکل های غیردولتی گزارشی از فعالیت ها و مشکلات خود بیان کردند و خواستار حمایت مسئولان استان و شهرستان دامغان شدند.

