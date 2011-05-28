به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت خجسته سالروز میلاد با سعادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) ‌از زنان برگزیده رسانه ملی تقدیر شد.

رئیس سازمان صدا و سیما در این مراسم که جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و زنان شاغل در رسانه ملی حضور داشتند با قدردانی از خدمات بانوان پرتلاش، مؤمن و موفق در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای گفت: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف از مهمترین مسئولیت‌های رسانه ملی است که با جامع‌نگری و توجه به تمامی نیازها در اقشار مختلف جامعه صورت می‌گیرد.

ضرغامی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی در حوزه زن و خانواده گفت: خوشبختانه در تولیدات رسانه ملی به ویژه در حوزه مستند و نمایش ،‌ تولیدات تأثیرگذار و پرمخاطبی ساخته شده که برای تدوام و افزایش اثربخشی آن نیازمند ظرفیت سازی بیشتر هستیم.

رئیس رسانه ملی با اشاره به مجموعه نمایشی اخیر همچون "مختارنامه"، "گمشده"، "آسمان همیشه ابری نیست" و "ارمغان تاریکی"‌ گفت:‌ الگوسازی از چهره موجه زنان مسلمان و فعال در تولیدات پرمخاطب از مهمترین اولویت‌های برنامه‌سازی صدا و سیما است.

در مراسم تقدیر از بانوان برتر رسانه ملی؛‌ از فریبا کوثری و نسرین مقانلو که در نقش همسران مختار ظاهر شدند تقدیر شد.

در این مراسم تقدیر از بانوان برتر رسانه ملی‌ از سولماز اصغری و فریده فرخی‌نژاد گویندگان موفق و پیشکسوت خبر سیما تقدیر به عمل آمد. همچنین از شهره لرستانی به دلیل کارگردانی دو تله فیلم موفق به نام‌های "ماه منیر" و "زیر خاکی" تقدیر شد.

این دو فیلم خوش ساخت ضمن ترویج فرهنگ قومی استان لرستان و بیان زیبائیهای آن پیام‌های ارزشمندی را به مخاطبان منتقل کرد.