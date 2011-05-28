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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

ضرغامی:

پرداخت به آسیب‌های اجتماعی در حوزه زن نیازمند ظرفیت‌سازی بیشتر است

پرداخت به آسیب‌های اجتماعی در حوزه زن نیازمند ظرفیت‌سازی بیشتر است

عزت‌الله ضرغامی در جمع تقدیر از هنرمندان تاکید کرد پرداختن به آسیب‌های اجتماعی در حوزه زن و خانواده نیازمند ظرفیت‌سازی بیشتر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت خجسته سالروز میلاد با سعادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا (سلام الله علیها ) ‌از زنان برگزیده رسانه ملی تقدیر شد.

رئیس سازمان صدا و سیما در این مراسم که جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و زنان شاغل در رسانه ملی حضور داشتند با قدردانی از خدمات بانوان پرتلاش، مؤمن و موفق در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای گفت: ترویج فرهنگ حجاب و عفاف از مهمترین مسئولیت‌های رسانه ملی است که با جامع‌نگری و توجه به تمامی نیازها در اقشار مختلف جامعه صورت می‌گیرد.
 
ضرغامی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی در حوزه زن و خانواده گفت: خوشبختانه در تولیدات رسانه ملی به ویژه در حوزه مستند و نمایش ،‌ تولیدات تأثیرگذار و پرمخاطبی ساخته شده که برای تدوام و افزایش اثربخشی آن نیازمند ظرفیت سازی بیشتر هستیم.
 
 
رئیس رسانه ملی با اشاره به مجموعه نمایشی اخیر همچون "مختارنامه"، "گمشده"، "آسمان همیشه ابری نیست" و "ارمغان تاریکی"‌ گفت:‌ الگوسازی از چهره موجه زنان مسلمان و فعال در تولیدات پرمخاطب از مهمترین اولویت‌های برنامه‌سازی صدا و سیما است.
 
در مراسم تقدیر از بانوان برتر رسانه ملی؛‌ از  فریبا کوثری و نسرین مقانلو که در نقش همسران مختار ظاهر شدند تقدیر شد.
در این مراسم تقدیر از بانوان برتر رسانه ملی‌ از سولماز اصغری و فریده فرخی‌نژاد گویندگان موفق و پیشکسوت خبر سیما تقدیر به عمل آمد. همچنین از شهره لرستانی به دلیل کارگردانی دو تله فیلم موفق به نام‌های "ماه منیر" و "زیر خاکی" تقدیر شد.
این دو فیلم خوش ساخت ضمن ترویج فرهنگ قومی استان لرستان و بیان زیبائیهای آن پیام‌های ارزشمندی را به مخاطبان منتقل کرد.
کد مطلب 1322815

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