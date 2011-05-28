به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مرحله مسابقات قرآنی و نهج‌البلاغه کارکنان و اولین دوره مسابقات همسران کارکنان شرکت ملی گاز ایران، صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان استانی و قاریان و حافظان این شرکت، آغاز به کار کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در مراسم افتتاحیه این مسابقات با اشاره به اینکه جامعه بشری امروز، نیازمند معنویت و توجه به فلسفه واقعی خلقت است، اظهار داشت: هر نوع حرکتی در راستای گسترش توجه به آموزه‌های قرآن، امری ستودنی است.

ابوالفضل سرایلو افزود: به برکت ایمان و معنویت است که انسان در هر شرایطی خداوند را بر اعمال خود ناظر دیده و در برابر انجام هر اموری، خود را پاسخگو می‌داند.

وی از اهتمام چشمگیر فعالان قرآنی این شرکت برای ارتقاء فرهنگ قرآن خبر داد و افزود: آنچه که باید در طول برگزاری این مسابقات مدنظر شرکت‌کنندگان باشد، ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی و نهج‌البلاغه در جامعه و کاربرد آن در زندگی روزمره برای افزایش سطح ارتقاء بنیاد خانواده‌ها است.

همچنین مسئول امور فنی و داوری این دوره از مسابقات گفت: در این مسابقات، 300 نفر از قاریان و حافظان خواهر و برادر شرکت ملی گاز ایران حضور دارند که از این تعداد، 157 نفر برادر و 146 نفر خواهر هستند.

حجت‌الاسلام سیدمحمد میریحیی افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت، ترتیل، تحقیق، حفظ کل، 3 جزء، 5 جزء، 10 جزء، 15 جزء، 20 جزء و 25 جزء به رقابت خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: در حال حاضر 66 مقاله در بخش مفاهیم نهج‌البلاغه و 74 مقاله نیز در بخش مفاهیم قرآنی به دبیرخانه مسابقات ارسال شده‌ است که در طول برگزاری مسابقات، توسط داوران بررسی خواهد شد.