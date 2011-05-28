نمایشگاه هنرمندان ایرانی در نجف اشرف برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ورک شاپ و نمایشگاه که به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی (ع) در شهر نجف برگزار خواهد شد، استادان و هنرمندانی چون "جلیل رسولی"، "احمد خلیلی فر"، "احمد وکیلی"، "عبدالله محرمی"، "خسرو روشن"، "جواد صادقی"، "شقایق علیزاده"، "مریم قنبریان" و "لیلا اسلامی" طی مدت 5 روز آثاری را طراحی و به موزه امام علی (ع) در شهر نجف اهدا می کنند.

بنابر این گزارش، علاوه بر آثار طراحی شده توسط این هنرمندان، 135 اثر دیگر در حوزه تجسمی از حوزه هنری، موزه امام علی تهران، مرکز هنرهای تجسمی و 30 اثر از آرشیو بنیاد فرهنگی – هنری رودکی نیز به موزه امام علی در شهر نجف اهدا خواهد شد.

این ورک شاپ به پیشنهاد ستاد بازسازی عتبات عالیات و توسط بنیاد فرهنگی هنری رودکی از 21 تا 30 خرداد در شهر نجف برگزار خواهد شد و "مسعود پاکدل" نیز به عنوان عکاس این گروه را همراهی خواهد کرد.





