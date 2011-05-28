33 مجروح در حادثه واژگونی اتوبوس در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان ساعت وقوع این سانحه را در ساعت 9 و 30 دقیقه صبح شنبه در منطقه میان دشت در محور شاهرود - سبزوار اعلام کرد.

این سانحه در 95 کیلومتری میامی شهرستان شاهرود به وقوع پیوست و بر اثر آن سه تن از سرنشینان این اتوبوس قطع عضو شدند.

این اتوبوس از شهرستان جوانرود کرمانشاه به سمت مشهد حرکت می کرد و مجروحان برای مداوا به بیمارستان انتقال یافتند.

کارشناسان پلیس راه علت بروز این سانحه را تخطی از سرعت مطمئنه راننده اتوبوس تشخیص و اعلام کردند.