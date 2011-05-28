اسامی 6 نماینده کارفرمایی در اجلاس جهانی کار

حسین احمدی زاده در گفتگو با مهر از انتخاب و معرفی 6 نفر از نمایندگان کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به یکصدمین کنفرانس بین المللی کار در شهر ژنو سوئیس خبر داد.

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، اظهار داشت: اعضای منتخب کارفرمایان کشور امسال در اجلاس جهانی کار و در کمیته های مختلف آن حضور خواهند یافت.

احمدی زاده اسامی منتخبین کارفرمایی کشور را به شرح زیر اعلام کرد: آقایان رئیسی فر، عطاردیان، افتخاریان و احمدپور و خانم‌ها شهره تصدیقی و کتایون سپهری.

یکصدمین اجلاس جهانی کار از 11 تا 27 خرداد ماه جاری 1 تا 17 ژوئن) در مقر اصلی این سازمان در شهر ژنو کشور سوئیس با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بیش از 180کشور جهان برگزار می شود.