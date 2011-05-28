غفلت از ارزش افزوده اقتصادی تولید دارو

به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفی قانعی اظهار داشت: متاسفانه تاکنون مسئولان ارشد کشور به وزارت بهداشت فقط از نگاه درمانی و بهداشتی نگریسته و ظرفیت های تولید ثروت آن را نادیده گرفته اند.

وی تاکید کرد: بالاترین ارزش افزوده اقتصادی در بخش تولید دارو محقق می شود ولی این امر مورد غفلت واقع شده است.

قانعی اضافه کرد: مجموعه وزارت بهداشت با تولید علم در زمینه های مختلف و تولید داروها در داخل می تواند اقتصاد کشور را متحول کند.

وی افزود: 3.5 درصد هزینه های تهیه دارو در کشور صرف داروهای وارداتی می شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: تاکنون بر اساس قانون، وزارت بهداشت در بخش تولید سهمی نداشته ولی با تمهیدات صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه با ایجاد شرکت های دانش بنیان این وزارتخانه نیز در حوزه تولید نقش آفرینی می کند.

وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید ما می توانیم از اعضای هیات علمی نتایج کارهای علمی را خریداری و وارد عرصه صنعت بکنیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: بر این اساس ظرفیت علوم پایه به شرکت های دانش بنیان تبدیل و این شرکت ها به تولید علم پرداخته و یافته های خود را به شرکتهای مرتبط دیگر ارائه می کنند.

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد: یک محصول باید محور تشکیل یک شرکت دانش بنیان باشد و این امر در رقابت علمی ایران را نسبت به کشورهای دیگر موفق تر می کند.

وی با اشاره به اینکه تا یک دهه دیگر ثروت دنیا در دست کسانی قرار می گیرد که در فناورهای پیشگیری از بیماری ها سرآمد باشد، تاکید کرد: دستیابی به دانش تولید، دیپلماسی کشور ها را نسبت به ایران تغییر و آنها را وادار به پذیرش ما می کند.

