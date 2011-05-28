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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

صوفی از زنان موفق رادیو تقدیر کرد

صوفی از زنان موفق رادیو تقدیر کرد

محمدحسین صوفی معاون صدای سازمان صدا و سیما از زنان موفق در این رسانه تقدیر به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم گرامیداشت مقام زن که به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن با حضور جمع زیادی از همکاران، مدیران و معاون صدا برگزار شد، محمدحسین صوفی معاون صدا در سخنانی با تبیین جایگاه و توانمندی‌های زنان، فاطمه زهرا(س) را الگوی شایسته علمی و عملی این جایگاه دانستند و همکاران رادیو را به الگوگیری از خصوصیات و ویژگی های شایسته حضرت زهرا (س) توصیه کردند و توانمندی‌ها و مقام زن را در نظام اداری و مدیریتی ویژه بر شمردند.

معاون صدا، از نقش تأثیرگذار همکاران بانوی رادیو در مشاغل گوناگون برنامه‌سازی و مدیریتی قدردانی کرد و جایگاه زن را در رادیو و برنامه‌های آن ممتاز دانست.

در این مراسم تعدادی از کارمندان زن رادیو با اهداء لوح و هدایایی مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین، زنان صاحب رتبه سال 89 رادیو در رشته های مختلف مسابقات ورزشی قدردانی شدند.

کد مطلب 1322830

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