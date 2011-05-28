284 میلیون ریال سهم در تالار بورس کرج معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصرتی اظهار داشت: حجم سهام و حق تقدم معامله شده با وجود خرید40 میلیون و 345 هزار و 862 برگه و فروش 35 میلیون و 294 هزار و 610 برگه جمع کل حجم سهام و حق تقدم معامله شده به تعداد 75 میلیون و 640 هزارو 472 برگه بوده است.

وی افزود: بانک ملت با معامله شش میلیون و 994 هزار و 399 سهم به ارزش 15 میلیون و 752 هزار ریال بیشترین سهم خرید و همچنین حق تقدم شرکت سایپا با معامله چهار میلیون 823 هزار و 934 سهم بیشترین حجم و شرکت سنگ آهن گل گهر با معامله سهام به ارزش 11 میلیون و 880 هزار ریال بیشترین ارزش فروش را به خود اختصاص دادند.

نصرتی عنوان کرد: شرکتهای کارگزاری فعال این هفته 41 شرکت بودند که در این بین شرکت کارگزاری بانک صادرات فعال ترین کارگزار بوده است وتعداد 386 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.

رئیس تالار بورس و اوراق بهادارکرج ابراز کرد: دوره های آموزشی آشنایی با بورس اوراق بهادار با حضور 25 نفر، تحلیل تکنیکال با حضور 10 نفر و آموزش ترمیک با حضور20 نفربه صورت فراگیر برگزار شد.

وی درادامه به ارائه آمارهای ماهیانه پرداخت و بیان کرد: اردیبهشت ماه 90 تعداد سهام داد و ستد شده 344 میلیون و 457 هزار و 687 برگه بوده و ارزش این اوراق 1250هزار میلیون ریال و تعداد کد معاملاتی 1260 و تعداد خریداران 17 هزارو 324 نفر بوده است.

وی بیان کرد: شرکتهایی که بیشترین تعداد خریدار سهام را داشتند به ترتیب شرکتهای تجهیز نیروی زنگان، سرمایه گذاری توسعه ملی، کابل باختر از اول تا سوم و شرکتهایی که بیشترین ارزش معامله را داشتند به ترتیب کابل باختر، دارو پخش، بانک اقتصاد نوین اعلام کرد.