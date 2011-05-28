150 هزار تن گندم در مازندران تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی ابطالی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای کشاورزی مازندران در ساری افزود: زراعت گندم مازندران بیشتر در شرق استان کشت می شود که در سال زراعی جاری حدود 11 درصد از اراضی زراعی استان را شامل می شود.

وی اظهار داشت: از کل سطوح 59 هزار و 800 هکتار کشت گندم استان، 34 هزار هکتار در مناطق دشت به صورت گندم آبی و 25 هزار هکتار در مناطق کوهستانی به صورت گندم دیم انجام شده است.

ابطالی افزود: این مقدارنسبت به سال گذشته دو هزار هکتار افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح افزایش تولید گندم در سال زراعی جاری از طریق شرکت خدمات حمایتی استان، بالغ بر چهار هزار و 580 تن بذر اصلاح شده ارقام مختلف گندم از طبقات پرورشی، مادری گواهی شده بین کشاورزان مناطق استان توزیع شد افزود: نهاده های کشاورزی مورد نیاز گندمکاران تأمین شده و در جهت حمایت از کشاورزان گندمکار از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی بالغ بر 21 هزار و 500 هکتار اراضی گندم در مقابل حوادث طبیعی خشکسالی و سیل قرار دارد بیمه منعقد شده است.

ابطالی افزود: تاکنون در سطح 28 هزار هکتار بر علیه علف های هرز نازک برگ و در سطح 24 هزار هکتار علیه پهن برگ و در سطح هفت هزار و 630 هکتار از علفکش های دو منظوره مبارزه شد.



مازندران قطب کشاورزی کشور است.