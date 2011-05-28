مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه آموزش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که با حضور کرمی قائم مقام معاونت سیما، رضا پورحسین و مدیران و برنامه‌سازان شبکه آموزش برگزار شد، از خدمات رضا پورحسین مدیر سابق شبکه آموزش قدردانی و محمدمهدی قاسمی به عنوان مدیر جدید شبکه آموزش سیما معرفی شد.

کرمی قائم مقام معاونت سیما با اشاره به خدمات دکتر رضا پورحسین طی مدتی که در شبکه آموزش مشغول بوده است، گفت: با مدیریت آگاهانه، باسابقه و حسن خلق دکتر پورحسین شبکه آموزش احیاء شد و یک شبکه متولد شد.

وی در ادامه افزود: افق خوبی در شبکه آموزش ترسیم شده است و گامهای پیشرفت آن قابل توجه است و برنامه‌های آن در چارچوب کلی است و می‌توان گفت که این شبکه دارای ظرفیت بسیار بالایی است.

در ادامه این مراسم کرمی، محمدمهدی قاسمی را فردی باسابقه و آشنا با رسانه معرفی کرد که با مدیریت وی، شاهد اهتمام بیشتر و خلاقیت و نوآوری و انتخاب درست با حفظ نگاه آموزشی و تعلیمی در پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های شبکه آموزش باشیم.