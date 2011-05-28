لزوم ساماندهی و بهسازی 10700 مدرسه در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی سمرقندی بعد از ظهر پنجشنبه در سیزدهمین جشنواره سراسری خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی افزود: متاسفانه سرانه فضای آموزشی استان از نظر تراکم در مناطق مختلف شهری و روستایی از شرایط مطلوبی برخوردار نیست .

وی با اشاره به وجود هفت هزار کلاس درس با عمر 30 سال در سطح آذربایجان غربی، اظهار داشت: همچنین بیش از سه هزار کلاس تخریبی، 600 مدرسه دونوبته و 159 مدرسه استجیاری در استان شناسایی شده که بهسازی و نوسازی این اماکن نیازمند افزایش مشارکت خیرین و مردم است .

ساخت 90 هزار کلاس درسی در کشور با مشارکت خیرین

مدیرکل مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز با اشاره به اینکه خیرین مدرسه ساز طی 14 سال گذشته بیش از 90 هزار کلاس درس در کشور ساخته اند، گفت: با آغاز فعالیت مجمع خیرین مدرسه ساز در کشور تاکنون بالغ بر 15 هزار و 700 مدرسه با بیش از 90 هزار کلاس درسی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ساخته شده است .

محمدرضا جعفری افزود: 450 مجمع خیرین مدرسه ساز در داخل و خارج کشور تشکیل شده و سال گذشته مجموع تعهدات خیرین در ساخت مدارس به بیش از هفت هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافته است .