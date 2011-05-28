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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

در دشتی/

صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود

صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود

خورموج - خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان بوشهر گفت: صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی در شهرستان دشتی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در خورموج، دکتر حسن ملکی زاده بعد از ظهر شنبه در نشست با فرماندار این شهرستان افزود: پس از دشتی  به زودی چاپ و صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی در دیگر شهرستان ها نیز به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود.

وی افزود: یکی از برنامه های مهمی که به زودی در استان اجرا می شود طرح پزشک خانواده شهری است که امیدواریم در بهبود ارائه خدمات درمانی به شهرنشینان مؤثر باشد.

فرماندار دشتی نیز گفت:  48 هزار نفر از قشرهای مختلف مردم این شهرستان یعنی 58 درصد جمعیت از بیمه خدمات درمانی استفاده می کنند.

سید علی هاشمی افزود: از مسئولان می خواهیم بر فعالیت پزشکان و مؤسسه های درمانی برای ارائه خدمات بهتر به مردم نظارت کنند.

کد مطلب 1322836

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