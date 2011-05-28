به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان که جمعه شب با نتیجه 5 بر 3 تیم ترکیه را شکست داده بود صبح امروز شنبه در یک دیدار جنجالی و در حالی که مسابقه با تیم روسیه با نتیجه 4 بر 4 به پایان رسیده بود و امتیازات فنی تیم ایران بیش از روسیه بود با اعمال نفوذ روسها و نظر فیلا به ناحق بازنده اعلام شد.

کشتی گیران جوان کشورمان در سومین دیدار خود عصر امروز شنبه با نتیجه7 بر یک تیم میزبان را شکست دادند. مهران شیخی، آرش دنگسرکی، بهنام احسان پور، محمد حسین محمدیان، نادر حامدی پور، احمد میرزاپور یوسف و جابر صادق زاده کشتی گیران پیروز تیم ایران در این مسابقات بودند و نیما الهی قادی مقابل حریف آلمانی خود شکست خورد.

با توجه به کسب دو پیروزی و یک شکست تیم ایران امشب برای کسب مقام سوم به مصاف تیم گرجستان می رود و تیمهای روسیه و آذربایجان فینالیست شدند.

نخستین دوره رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد جوانان با شرکت 8 تیم برتر دنیا از دیروز جمعه و در دو گروه چهار تیمی آغاز شده است.