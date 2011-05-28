واگذاری 30 درصد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس روحانی با اشاره به اینکه در صدد حل مشکلات بخش‌هایی که به شرکت‌های خصوصی واگذار شده هستیم، اظهار داشت: با حل مشکلات این شرکت‌های خصوصی می توانند وظایف خود را به بهترین نحو انجام داده و به مردم خدمت رسانی کنند.

وی بیان داشت: اگر بخش خصوصی آرامش نداشته باشد نمی‌تواند به خوبی برنامه‌ریزی کرده و در نتیجه نمی‌تواند به خوبی خدمت‌رسانی کند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه استقرار سیستم‌های هوشمند حمل و نقل (ITS) و بلیت الکترونیک دو موضوع بسیار مهم است، تصریح کرد: در سال گذشته سیستم بلیت الکترونیک جایگزین روش‌های قدیمی شد و در حال حاضر اتوبوس‌های شرکت واحد به سیستم کارت‌خوان مجهزند و به زودی این سیستم تجهیز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دومین سری اتوبوس‌های دو کابین خارجی تا پایان خردادماه وارد اصفهان می‌شود، افزود: موضوع خرید اتوبوس‌های دو کابین از اولویت‌های کاری و مورد تاکید ما است.

روحانی ادامه داد: در این راستا تاکنون 15 دستگاه اتوبوس‌های دو کابین خارجی خریداری شده و تا پایان خردادماه جاری 25 دستگاه دیگر به این کلان شهر وارد می‌شود.

وی اضافه کرد: با افزایش و ورود اتوبوس‌های دو کابین جدید می‌توانیم با سرعت هرچه بیشتر، راه‌اندازی و توسعه خطوط BRT در اصفهان را دنبال کنیم تا دسترسی به شبکه خطوط اتوبوس‌های تندرو برای شهروندان به راحتی میسر شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه به عملیات اجرایی نخستین خط اتوبوس سریع‌السیر اتوبوس‌های تندرو موسوم به BRT از قائمیه تا میدان آزادی با احداث 10 ایستگاه اشاره کرد و گفت: این سامانه امکان جابه‌جایی سریع، راحت و ایمن مسافران را با در نظر گرفتن حق تقدم نسبت به سایر وسایل نقلیه با امکان خدمات‌رسانی مناسب به مسافران فراهم می‌کند.

وی اظهار داشت: نوع و ویژگی اتوبوس‌های خط تندرو اصفهان را به صورت چپ‌در و همراه با سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی و ایجاد امکانات رفاهی برای فراهم شدن یک سفر راحت و ایمن برای شهروندان دانست.

روحانی در ادامه افزود: محل استقرار جانبازان و معلولان به گونه‌ای فراهم شده است تا معلولان به راحتی با ویلچر بتوانند از این اتوبوس‌ها استفاده کنند، مجهز بودن به سامانه مانیتورینگ به‌منظور کنترل پیاده و سوار شدن مسافران توسط راننده و سامانه هوشمند GPS به ‌منظور اعلام موقعیت اتوبوس و مشخصات ایستگاه‌ها قبل از رسیدن با هدف آماده‌سازی‌مسافران، ازجمله ویژگی‌های اتوبوس‌های تندرو آلبالویی رنگ می‌باشد، که به لحاظ کیفیت و استاندارد در کشور سابقه نداشته است.