سد "باران دوز" ارومیه سال 95 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی کریمی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عملیات احداث سد باراندوز از دو سال پیش آغاز شده، افزود: تاکنون 75 میلیارد ریال برای خرید اراضی محدوده سد و احداث تونلهای آب هزینه شده و این سد با تامین اعتبار لازم در سال 95 به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال با اتمام تونل های انحرافی در حال احداث سد باران دوز ارومیه عملیات ساخت بدنه این سد نیز آغاز می شود، اظهار داشت: ساخت تونلهای انحرافی این سد با مجموع یک هزار و 143 متر طول هم اکنون بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید با اشاره به تلاش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای تامین اعتبارات مورد نیاز برای احداث سدهای استان گفت: سدهای باران دوز و نازلوی ارومیه با توجه به نقش این سد در توسعه بخش کشاورزی و اشتغالزائی منطقه جز طرحهای مهم و اولویت دار استان محسوب می شوند .

سد باراندوز ارومیه با هدف تامین آب کشاورزی 18 هزار و 230 هکتار از اراضی پایین دست تامین 30 میلیون مترمکعب آب شرب ارومیه، کنترل سیلابها و تنظیم سالانه 277 میلیون متر مکعب آب رودخانه باراندوز با ظرفیت مخزن 91 میلیون مترمکعب آب در 32 کیلومتری ارومیه در حال ساخت است.