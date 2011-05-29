ساز ارکستر ملی با دل البرزیها کوک شد/ این فرصت بی تکرار عشق است

به گزارش خبرنگار مهر، رقص گاه تند و گاه نرم دستان بردیا کیارس، لرزش سیم های ویولون و طنین سازهای کلاسیک در روزهای پایانی هفته، کرج را به میهمانی نواهایی خاطره انگیز برد و برای دقایقی حاضرین در مراسم را از زندگی پر دغدغه شهر رهانید.

در حالی که طی ماه های اخیر کنسرت های پاپ و مردمی بیشترین درصد اجراهای استان را به خود اختصاص داده بود، حضور ارکستر موسیقی ملی رویدادی بس گوارا و درخور توجه برای هنرمندان، هنر دوستان و اهالی موسیقی اصیل ایرانی بود.

قریب به 85 نوازنده جوان ارکستر موسیقی ملی ایران که برای نخستین بار روی سن سالن شهیدان نژاد فلاح کرج قرار گرفته و سازهای خود را با نت دل اهالی البرز کوک کردند برای شهروندان این استان سنگ تمام گذاشته و در حالی تماشاگران حاضر در سالن را با اجرای قدرتمند خود به وجد آوردند که طی برنامه قطعاتی از آهنگسازان و موسیقیدانان برجسته کشور را به اجرا گذاشتند.

اننخاب قطعاتی از حسین علیزاده، فردین خلعتبری، ارسلان کامکار و حسین دهلوی در کنار رهبری تحسین برانگیز و شایسته بردیا کیارس رهبر جوان این ارکستر فضایی از آرامش و هنر را بر دل البرزنشینان حاکم کرد چنانکه شهروندان پس از اجرای هر قطعه دقایقی چند به تشویق هنرمندان این عرصه پرداخته و به صورت ایستاده از قوت اجرای نوازندگان تقدیر کردند.

این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست

"مهتاب تر از باران"، "سوگ" و "آدم" قطعاتی بودند که به صورت موسیقی و آواز به اجرا در آمد و پوریا اخواص خواننده جوان این آثار که همگی از سروده های زیبای استاد افشین یداللهی بود، با تشویق و استقبال حاضرین در سالن مواجه گردید.

در این میان اثر "سوگ" با ابیاتی چون :"تو را نمی دهم به تو/ به هر کجا که می روی" و اثر "آدم" که با نگاهی دیگرگونه به هبوط انسان بر روی زمین پرداخته و با مصرع "این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست" فرود انسان به زمین را فرصتی برای عشق ورزیدن و نه معماجویی مطرح کرده است بیش از سایر قطعات مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

این در حالی است که اجرای قطعه "نی نوا" از ساخته های حسین علیزاده توسط اسحاق چگینی سولیست نی گروه نیز به حال و هوای برنامه رنگی و شوری دیگر از جنس عرفان و ایثار داد.

ارکستر موسیقی ملی ایران، یادآور ارکستر گلها و ارکستری است که روح الله خالقی در سال 1323 با عنوان ارکستر انجمن دوستداران موسیقی ملی شکل داد. این ارکستر در ادامه ارکستر هنرجویان موسیقی ارشاد به رهبری فرهاد فخرالدینی با هدف حفظ موسیقی ایران و کشف امکانات موسیقایی فرهنگ های مختلف شکل گرفت.

با وداع فخرالدینی از سمت رهبری، این ارکسترحدود دو سال به حالت تعطیل در آمد تا اینکه سال گذشته شورای فنی متشکل از اساتید برجسته موسیقی ایران گرد هم آمده و به احیای مجدد ارکستر از طریق معرفی بردیا کیارس بعنوان رهبر گروه پرداختند.

بر این اساس گروه ارکستر موسیقی ملی ایران با حضور حدود 85 نوازنده جوان با میانگین سنی 25 سال فعالیت خود را آغاز کرد که اجرای استان البرز نیز بعنوان یکی از اجراهای برجسته و موفق این گروه به شمار آمد.

بردیا کیارس در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از اجرای موفق گروه گفت: نوازنده ها بسیار هماهنگ بودند و کار با استقبال خوب شهروندان البرزی مواجه شد که این نکته عاملی برای حضور مجدد گروه در استان خواهد بود.

کیارس در پاسخ به طرح این انتقاد که برخی از هنرمندان به هنگام اجرا در شهرستان از به نمایش گذاشتن تمامی توان خود امتناع می ورزند تاکید کرد: نیت گروه اجرا برای تمامی هم وطنان و ایجاد آشنایی با موسیقی اصیل ایرانی است و مکان و زمان برای ما تفاوتی ندارد.

وی عدم برخورداری از امکانات مناسب استان برای برگزاری چنین کنسرت هایی را معضل همه گیر کشور ذکر و خاطرنشان کرد: به طور متوسط در تمامی نقاط کشور با معضل کمبود سالن های مناسب اجرای ارکستر مواجه هستیم که این امر همت و توجه مسئولین این حوزه را می طلبد.

بر این اساس اولین حضور ارکستر موسیقی ملی در استان البرز بسیار قابل توجه و ارزشمند بود و می توان این حرکت ارزشمند معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را مقدمه ای شایسته برای ادامه این روند و توجه به موسیقی فاخر و اصیل ایرانی به شمار آورد.

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عادله سادات ارشادی