سرانه فضای ورزشی گلستان 5 دهم مترمربع رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های روستایی شهرستان افزود: سرانه فضای ورزشی استان قبل از سفر هیئت دولت به استان دو دهم متر مربع بود و این مقدار با تحقق قسمتی دیگر از مصوبات ارزشمند ورزشی به هفت دهم متر مربع رسیده است.

مدیرکل تربیت بدنی استان گلستان، افتتاح این پروژه ها را نقطه عطفی در رشد و ارتقاء و شکوفائی ورزش استان اعلام کرد.

پاشا از توجه مسئولان به ویژه دکتر سعیدلو معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان تربیت بدنی و مسئولان استان قدردانی کرد.

مراسم افتتاح پروژه روستایی شهرستان آق قلا و زمین والیبال ،فوتبال وکبدی شهرستان ترکمن با حضور رئیس فدراسیون کبدی کشور (به نمایندگی ازسازمان تربیت بدنی) ، فرمانداران شهرستانهای بندرترکمن و آق قلا، مدیران استان، مسئولان شهرستانی، روسا و نواب روسا و دبیران هیئتهای ورزشی و شهرستان ،خانواده معظم شهدا وجانبازان، قهرمانان، پیشکسوتان و جمع کثیری از مردم ورزش دوست شهرستانهای مذکور برگزار شد.