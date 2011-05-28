انتصاب جدید در شرکت پخش فرآورده های نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران امروز با صدور حکمی مجید شهیدی را به عنوان رئیس جدید روابط عمومی این مجموعه نفتی منصوب کرد.

در حکم سالاری خطاب به شهیدی آمده است: با عنایت به تعهد، توانمندی و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به سمت رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب می شوید.

با توجه به جایگاه ویژه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به عنوان مردمی ترین شرکت زیر مجموعه صنعت نفت، تعامل سازنده با اصحاب رسانه، روزآمد سازی پایگاه اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه های پژوهشی، مطالعات اجتماعی، افکارسنجی از مهمترین ماموریتهای رئیس جدید روابط عمومی این مجموعه است.

مجید شهیدی دارای لیسانس گرافیک از دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر تهران است که از سابقه بیش از 22 سال فعالیت در بخشهای مختلف صنعت نفت کشور برخوردار است.

شهیدی پیشتر به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، رئیس روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران، رئیس روابط عمومی، دبیر هیئت مدیره و رئیس دفتر مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند دو و کارشناس ارشد روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از سابقه فعالیت در صنعت نفت برخوردار است.