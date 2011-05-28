نگرانی عربستان از تقویت روابط مصر با ایران /شیوه های مقابله با بهار عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی درباره اقدامات عربستان سعودی علیه انقلابهای مردمی در کشورهای عربی نوشت : عربستان در تلاش است تا ائتلاف پادشاهان را علیه انقلابهای عربی تشکیل دهد.

این روزنامه افزود : عربستان در راستای جلوگیری از ایجاد هر تغییر احتمالی در کشورهای حوزه خلیج فارس حرکت می کند. حجم دخالتهای عربستان برای شکل دادن ائتلافهایی ضد انقلابهای مردمی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

نیویورک تایمز نوشت : ریاض در تلاش است مانع رسیدن گروه اخوان المسلمین به پیروزی در انتخابات پارلمانی آینده این کشور شود، زیرا نگران قدرت گرفتن اسلامگرایان و تاثیر آن بر عربستان است.

این روزنامه نوشت : عربستان نگران تقویت روابط مصر با حماس و ایران است. حمایت آمریکا از انقلابهای عربی منجر به تضعیف جبهه اعتدال(جبهه سازش) در منطقه شده است.

روزنامه مذکور می افزاید: عربستان راههای گوناگونی را برای مقابله با انقلابهای عربی در پیش گرفته است که عبارتند از سرکوب، اعزام نیرو به بحرین، حمایت مالی از حکام کنونی و هزینه کردن پولهای فراوان برای ممانعت از قیام مردمی درداخل این کشور است.

این روزنامه نوشت : عربستان در قبال موضوع سوریه بی طرف مانده است درحالی که از مشارکت قطر و امارات متحده عربی در لیبی حمایت کرده است. موضع عربستان در حال حاضر شبیه دهه های پنجاه و شصت قرن گذشته است که درآن هنگام این کشور به شدت علیه انقلابهای کشورهای عربی الهام گرفته از انقلاب سال 1952 مصر موضعگیری می کرد.