به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌‍نویی در آخرین اظهار نظرش پس صعود سپاهان به جمع 8 تیم برتر ضمن بیان مطلب فوق در پاسخ به این سوال که بالاخره مربی بین‌المللی شده‌‌اید، گفت: به هرحال من افتخار می‌کنم هنوز سنتی هستم. از اینکه بچه نازی‌آبادم، سنتی‌ام و مدل صحبت کردنم اینگونه است، خوشحالم و خدا را شکر می‌کنم.

وی اضافه کرد: بهتر است از دوستان بپرسید که مربی بین‌المللی شده‌‌ام یا نه. آقایان در برنامه خودشان امتیاز من را در تیم ملی 1/2 اعلام کردند که با این میانگین یکی از بهترین سرمربیان تیم ملی از نظر امتیاز آوری بوده‌ام.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان افزود: در این مدت چندبار با اعضای هیئت مدیره و محمدرضا ساکت مذاکره کردم که به دلیل فشار بازی‌ها و نیاز به تمرکز، همه چیز را به آینده موکول کردم. الان اعلام می‌کنم خیلی دوست دارم در سپاهان بمانم، خانواده‌ام در این شهر راحتند و مردم ارتباط خوبی با من دارند، اما بعد از هشتم خرداد در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنم.

وی با بیان اینکه باید ببینم مجموعه باشگاه سپاهان من را می‌خواهد یا نه، تاکید کرد: من دو شرط کلی برای ادامه همکاری با تیم سپاهان دارم، یکی اینکه بازیکنانی را که می‌خواهم، توسط باشگاه حفظ شوند و دیگر اینکه نفراتی که می‌خواهم به جمع نفرات قبلی اضافه شوند زیرا این سپاهان نیاز به تقویت دارد.

قلعه‌نویی با بیان اینکه سپاهان تیمی بین‌المللی است اما باید کاری کنیم مردم از کیفیت تیم لذت برده و در هر شهری برای تماشای بازی‌های ما به ورزشگاه بیایند، در مورد اینکه انگیزه لازم برای قهرمانی کردن سپاهان در آسیا را دارد، خاطرنشان کرد: من همیشه انگیزه دارم، بچه جنوب شهرم، با سختی بزرگ شدم و آدم جاه طلبی هستم.

وی با تاکید بر اینکه احتیاج ندارد خیلی چیزها را ثابت کند، در مورد انتقاداتی که در این مدت از وی شد، خاطرنشان کرد: من در دلم به آنها می‌خندم، حیف مغز آدم که بخواهد حرف‌های غیر کارشناسانه را در آن جای دهد.

امیر قلعه‌نویی در پاسخ به این پرسش امید گلمکانی گزارشگر برنامه ورزش از نگاه دو که به نظر می‌رسد دلتان پر است؟ اظهار داشت: آدمهایی بودند که به من نامردی کردند اما من بعد از آن اتفاقات در تیم ملی با لطف خدا چهار قهرمانی را در سه سال بدست آوردم. آنهایی که نامردی کرده و سر من معامله کردند، باید جوابگوی مردم باشند. دلم برای برنامه‌ام سوخت، از این ناراحتم که آن برنامه می‌توانست فوتبال ایران را دگرگون کنند.

وی با تاکید بر اینکه گروهی جمع شدند تا امیر قلعه‌نویی را زمین بزنند اما عزت و ذلت دست خداست، افزود: خیلی‌ها با قلعه‌نویی بد هستند و من را می‌زنند اما می‌خواهم بگویم بعضی از ایرانی‌ها اجنبی پرست بوده و دوست دارند چشم آبی‌ها را بیاورند. برای مثال حرکتی که با حسین شمس انجام شد، در کجای دنیا رخ می‌دهد. اگر وی در ژاپن بود، مجسمه اش را می‌ساختند اما در ایران با آن همه افتخارات به راحتی کنارش می‌گذارند.

قلعه‌نویی خاطرنشان کرد: فلان مربی خارجی حرفی می‌زند، صحبتش کتاب است و همه باید رعایت کنند اما اگر مربی ایرانی برنامه‌ای را ارائه کند، مسخره‌اش می‌کنند.

سرمربی پیشین تیم ملی اضافه کرد: خدا را شکر گروهی که با سوزوکی آمدند، خیلی از ورزشگاه‌های ما را تائید نکردند. من این حرف را 6 ماه پیش زدم که باید به فکر زیر ساخت‌ها بود، این گروه آمده اند و استادیوم‌ها را تائید کنند که این مسئله در کسب سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا مهم است اما خیلی از ورزشگاه‌های ما را تائید نکردند.

وی با بیان اینکه کدام عقل سلیم می‌گوید ما زمین مسابقه نداشته باشیم و برویم مربی بزرگ بیاوریم، ادامه داد: عباس ترابیان آن اوایل گفت کی‌روش از امکانات ایران خیلی خوشش آمد اما وی امروز هتل را برده یک جا و محل تمرین تیم ملی را جای دیگر برده است، این دروغ‌ها است که فوتبال را عقب می‌اندازد.

قلعه‌نویی با تاکید بر اینکه درست است چشم آبی نیست و حضورش استفاده‌ای برای بعضی‌ها ‌ندارد، تصریح کرد: خودم به کی‌روش خیر مقدم گفتم و یقینا این مربی با برنامه‌ای که دارد به فوتبال ما کمک می‌کند، اما زمین‌های ما استاندارد نیست، من می‌گویم اول باید بستر را آماده کنیم و بعد مربی بیاوریم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در مواجه با حضور سال آینده تان در استقلال موضع می گیرید؟، اظهار داشت: "گارد" را افراد دیگر می‌گیرند. استقلالی‌ها با من مذاکره‌ای نکردند. من یک ماه پیش مصاحبه کردم و از مدیریت فتح الله زاده که مدیر لایقی است و ظرف مدت 10 روز تیم بسیار خوبی را بست و همچنین از پرویز مظلومی که شاید اصلا به حمایت من نیاز ندارد، حمایت کردم اما دوستان دیواری کوتاه‌تر از امیر قلعه‌نویی پیدا نکرده‌اند.

سرمربی پیشین تیم استقلال خاطرنشان کرد: دیواری در ورامین ریخته است آیا مقصر آن امیر قلعه‌نویی است؟ متاسفانه تیم استقلال باخته است و فردا مصاحبه می‌کنند تیم 20 میلیاردی و یا می‌گویند یکسری‌ها نمی‌گذارند تیم موفق شود و بعد همه مسائل را به ما ربط می‌دهد.

وی تاکید کرد: می‌دانید من استقلال را چه موقع دوست داشتم، موقعی دوست داشتم که استقلال دسته سومی بود. هیچکدام از آقایانی که ادعا می‌کنند در آن زمان در تیم نبودند، بعضی‌ها رفتند کشاورز، ذوب‌آهن و سپاهان اما من رفتم به همراه چند جوان استقلال را آوردم لیگ برتر و با آن نایب قهرمان شدم. این استقلال که آسیایی است و همه چیزش خوب است، مدیر، مربی و بازیکن خوبی است، نیاز به قلعه‌نویی ندارد.

قلعه‌نویی در پایان با بیان اینکه خبر دارد استقلال‌ کمتر از سپاهان هزینه نکرده‌، در مورد انتقادی که به وی پس از پایان لیگ در خصوص استفاده نکردن از نفرات اصلی برابر سایپا شده بود، گفت: شما ببینید منچستر چند روز تا فینال لیگ قهرمانان اروپا وقت داشت و ما چند روز تا دیدار مهم با بنیادکار زمان داشتیم. بارسلونا هم به 9 بازیکنش استراحت داد!